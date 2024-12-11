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Денис Вихров

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2023
Спецпроект
Политика и ничего личного. ТОП-100 самых влиятельных людей Пермского края
Портал Properm.ru представляет рейтинг влиятельности персон Пермского края по итогам 2023 года. Если в 2022-м впервые со всей силой ощущался тренд федеральной централизации, то 2023-й год неразрывно связан с 300-летием Перми, повлиявшим на все политические процессы и завершившийся визитом Путина.
Спецпроект
Народный любимец Toyota RAV4 снова в строю
После небольшой паузы жители Пермского края снова получили возможность стать обладателями Toyota RAV4. Официальный дилер, как и прежде, гарантирует превосходное качество сборки и отличные ходовые характеристики, а, помимо прочего, у машины появились ранее незнакомые комплектации и гарантия на 7 лет.
Спецпроект
Немосковская история «Москвича»
В последние месяцы одно из главных событий в российском автопроме — это возрождение легендарной марки «Москвич». Одна из главных претензий «диванных критиков» к новому автомобилю — это его происхождение. Фраза «они просто переклеили шильдик» порядком набила оскомину.
2022
Спецпроект
«Ваш сосед убит». Как журналист Properm.ru разоблачил фейк о гибели на Украине военного из Перми
На третий день военной операции России на Украине в Сети появился сайт, на котором размещалась информация о якобы убитых российских военных. Один из них оказался родом из Перми. Рассказываем историю информационной войны, которая задела Пермь.
«Последний адрес». Как в Перми стараются не забыть жертв сталинских репрессий
В лагерях ГУЛАГа в 30-е годы пропадали сотни тысяч советских граждан. Кулаки, «белые», активисты политических организаций расстреливались или отправлялись в ссылку часто по вымышленным обвинениям. Восстановить все события Большого террора и тем более найти места захоронения репрессированных практически невозможно, поэтому более пяти лет в России устанавливают таблички «Последнего адреса» в память о людях, которые погибли в лагерях.
4 января 2022, 02:30
«В автобусе едешь когда, говорят: «А что, там еще люди живут?» Репортаж из вымершего шахтерского поселка
Почти 100 лет — с начала XX века до середины 1990-х годов — в поселке Шахтный добывали уголь. Но рудники пришлось затопить, когда истощившиеся шахты стали давать мелкий никому не нужный уголь. Кирку и комбайны рабочие сменили на котельные и стройки, женщины искали места в больницах и школах — начался эксперимент по выживанию, который не закончился до сих пор. Журналист Properm.ru Денис Вихров побывал в бывшем шахтерском поселке, где почти 30 лет спустя остались несколько десятков человек, которых не хотят переселять.
3 января 2022, 03:20
2021
Спецпроект
Наши там. Как пермяки в Европе и Азии переживают вакцинацию, введение QR-кодов и свои страхи
На следующей неделе в Пермском крае введут QR-коды, по которым можно будет посещаться массовые мероприятия, а также фитнес-центры. Для получения «пропуска» необходимо поставить прививку или переболеть в течение полугода коронавирусом. Меры вызвали полярные реакции: часть пермяков поддерживают ограничения, считая, что они помогут, а также мотивируют население сделать прививку. Другие напротив, уверены, что это ведет к ограничению свобод. Журналист Properm.ru Денис Вихров опросил пермяков, которые давно живут за границей, о том, как у них сражаются с пандемией, на что пришлось пойти властям, а также о реакции населения на вакцинацию.
Пермяк из «дела двух тягачей» заявил о нарушении Конституционных прав
На протяжении последних нескольких лет в расследование дела включались десятки следователей и прокуроров, которые проводили проверку материалов. Но даже после возбуждения дела, в итоге никто не довел его до суда.
30 сентября 2021, 09:40
Спецпроект
«У нас кран застрахован, а люди нет». Пермяки пытаются отсудить компенсации за травмы от упавшего крана
С октября прошлого года в суде находится дело гендиректора подрядной организации «Высота», чей кран упал на стройке в Перми в мае 2019 года. Ответчики своей вины не признают.
Спецпроект
В Юго-Камске исчезает один из крупнейших и красивейших прудов края. Кто виноват
Капитальный ремонт дамбы закончился полтора года назад, но вернуть воду по-прежнему нельзя. Оказалось, что дамбу отремонтировали с ошибками, поэтому необходимо устранить нарушения и только потом наполнять пруд. Сроки восстановления водного объекта неизвестны.
Объехал мир, но остался в Перми. Блогер Эльнар Мансуров — о патриотизме, бизнесе и некультурных туристах
Эльнар Мансуров один из самых популярных блогеров Пермского края. Более 10 лет он путешествует по миру, о чем рассказывает в своем Instagram. Но те, кто помнят его как «Того самого парня с головой медведя» могли заметить, что сегодня пермяк все реже скрывается под маской. Журналист Properm.ru Денис Вихров встретился с блогером, предпринимателем и путешественником, чтобы узнать об отношении к туризму в регионе, сотрудничестве и деньгах от властей, личной трансформации и самых красивых местах в мире.
25 марта 2021, 02:00
Спецпроект
Пермякам запретят митинговать у зданий экстренных служб и полиции. Хронология уничтожения протестов
В конце прошлого года инициативу депутата от «Единой России» Дмитрия Вяткина об ужесточении закона о митингах поддержали большинство парламентариев. И хотя в условиях коронавируса митингов и массовых мероприятий практически нет, власти еще больше усилили запреты в этой сфере.
2020
Спецпроект
«С детства рисовал человечков и подписывал «Я всех убью»: как в Прикамье предотвратили новый «Колумбайн»
В Пермском крае нашелся еще один колумбайнер. Зимой 2019 года подросток из деревни в 400 км от Перми хотел убить одноклассников и учителей на школьной линейке. Он написал план, заточил нож и был близок к покупке ружья. Properm.ru рассказывает историю неудавшегося расстрела.
Спецпроект
Пострадавшего на «штурме» Ленинского райсуда активиста хотят наказать. Репортаж Properm.ru
На заседании участники так не смогли перейти к рассмотрению по существу, завязнув в ходатайствах.
Спецпроект
«К социальной группе негатива не было». По делу «куклы Путина» допросили лингвиста и бывшего мгеровца
Сегодня, 14 июля, Ленинский районный суд Перми продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении трех активистов, которых обвиняют в «хулиганстве по мотивам политической и идеологической ненависти».
Спецпроект
Покупатель из истории «двух тягачах» признался, что знал о подмене номеров. Но полиции это не важно
Спустя семь лет в деле появились сразу несколько новых обстоятельств, которые могут повлиять на решение о возбуждении уголовного дела. Однако пока правоохранительные органы не обращают внимание на существенные факты. Потерпевшая сторона надеется на поддержку омбудсмена и сенатора от Пермского края.
Спецпроект
Почему полиция не защитит от домашнего насилия, даже если хочет. Монолог участкового
Участковые - первые, кому приходят вызовы о семейных разборках, бытовых драмах, насилии. В основном они реагируют по факту случившегося и реже занимаются превентивной работой. Но, как отмечает анонимный собеседник Properm.ru из правоохранительных органов, даже желая помочь наказать нападавшего (или нападавшую) и не допустить более серьезного преступления, они не всегда могут это сделать..
Спецпроект
Волонтеры хотят подключить власть к конфликту вокруг Пермской станции помощи бездомным животным
Сегодня в досудебном порядке муниципальный арендодатель пытается взыскать с благотворительного фонда «Планета добра» долг за три месяца. Однако, фактически, БФ и руководство станции никак не связаны. По мнению волонтеров, ситуацию на контроль должны взять власти. Подобная мера позволит сохранить уникальную для города станцию.
2019
Спецпроект
В Чернушке рядом с мемориалом ВОВ построят торговый центр. Жители против, но их не слышат
Город не стал препятствовать возведению магазина, который нарушает общий вид территории памятного комплекса. Между тем, общественники видят в ТЦ и другие угрозы.
Спецпроект
Лжегостиницу в Мотовилихе сносить не будут: прокуратура объяснила, как можно строить без разрешения
Девелопер, фактически, воспользовался лазейками в законодательстве. Однако этого бы не произошло, если бы чиновники вовремя среагировали на незаконное строительство.

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