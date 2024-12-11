«В автобусе едешь когда, говорят: «А что, там еще люди живут?» Репортаж из вымершего шахтерского поселка

Почти 100 лет — с начала XX века до середины 1990-х годов — в поселке Шахтный добывали уголь. Но рудники пришлось затопить, когда истощившиеся шахты стали давать мелкий никому не нужный уголь. Кирку и комбайны рабочие сменили на котельные и стройки, женщины искали места в больницах и школах — начался эксперимент по выживанию, который не закончился до сих пор. Журналист Properm.ru Денис Вихров побывал в бывшем шахтерском поселке, где почти 30 лет спустя остались несколько десятков человек, которых не хотят переселять.