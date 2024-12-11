Спецпроект
Наши там. Как пермяки в Европе и Азии переживают вакцинацию, введение QR-кодов и свои страхи
На следующей неделе в Пермском крае введут QR-коды, по которым можно будет посещаться массовые мероприятия, а также фитнес-центры. Для получения «пропуска» необходимо поставить прививку или переболеть в течение полугода коронавирусом. Меры вызвали полярные реакции: часть пермяков поддерживают ограничения, считая, что они помогут, а также мотивируют население сделать прививку. Другие напротив, уверены, что это ведет к ограничению свобод. Журналист Properm.ru Денис Вихров опросил пермяков, которые давно живут за границей, о том, как у них сражаются с пандемией, на что пришлось пойти властям, а также о реакции населения на вакцинацию.