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Сергей Данилов

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2024
Спецпроект
В Перми — как в Париже. Тоже нельзя прокатиться на арендованном самокате
Анатомия конфликта, или Как самокат стал главным врагом горожанина.
Спецпроект
«Молот» продемонстрировал в этом сезоне волю к победе. Но, иногда, одной воли мало
Колонка корреспондента Properm.ru Сергея Данилова о минувшем сезоне главного хоккейного клуба Прикамья.
2023
Памятник — это о стабильности, или Как Ленина на Невского разменять
История пермских памятников сквозь призму примет и времени.
31 марта 2023, 05:49
За пермяками до конца года будут следить 3,5 тысячи видеокамер единой системы наблюдения
На данный момент к системе подключено 1,6 тысяч камер.
8 февраля 2023, 07:38
Спецпроект
А теперь всегда так будет, или Как до обеда решить сложный кейс с бездомными и детьми
В этой истории всё произошло молниеносно, как в одноактной пьесе.
Спецпроект
Патриотизм пермского розлива, или Как у нас на глазах ввели цензуру
Какая-то ретроградная неделя выдалась. И не только в астрологическом плане. Судите сами.

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