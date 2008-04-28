Олег Чиркунов считает «антиалкогольный» закон ошибочным

Posted 28 апреля 2008, 04:20
Published 28 апреля 2008, 04:20
Modified 2 марта 2023, 17:43
Updated 2 марта 2023, 17:43
Губернатор края до сих пор не подписал закон об ограничении продажи алкогольной продукции. «Я изначально психологически не поддерживал этот закон. Мне кажется, дело не в ФАС, конкуренции, не в проблемах у бизнеса. Бизнес спокойно к этому отнесется. Мы породим спекуляцию в основном. Снова начнем продавать что-нибудь
По словам Чиркунова, перед тем как дать положительное заключение на законопроект, он высказывал свои опасения министерству общественной безопасности, силовикам, группе депутатов, мэрии города Перми: «Они все за то, чтобы этот закон принять». «Я считаю его ошибочным. Но это не значит, что я его не подпишу», — заключил Олег Чиркунов.
Напомним, 17 апреля депутатами Законодательного собрания был принят закон, запрещающий магазинам, расположенным в жилых домах, продавать спиртные напитки с содержанием этилового спирта более 15% в период с 23.00 до 8.00.