Олег Чиркунов считает «антиалкогольный» закон ошибочным

По словам Чиркунова, перед тем как дать положительное заключение на законопроект, он высказывал свои опасения министерству общественной безопасности, силовикам, группе депутатов, мэрии города Перми: «Они все за то, чтобы этот закон принять». «Я считаю его ошибочным. Но это не значит, что я его не подпишу», — заключил Олег Чиркунов.