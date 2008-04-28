В Перми появится парк «Победы»

В Перми состоялось заседание Градостроительного совета при Главе города, на котором был рассмотрен вопрос о концепции развития парка «Победы» в Индустриальном районе. Проект был разработан кафедрой дизайна городской среды Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества. По представленной на Совет концепции предполагается создать парк с территорий около 52 га. Границами территории являются ул. Архитектора Свиязева, Карпинского, Космонавта Леонова. Выбор участка обусловлен наличием сохранившегося естественного лесного массива, отвечающего требованиям, предъявляемым к парковым территориям (естественный ландшафт, наличие водоема, транспортный подъезд). По идее разработчиков предполагается создание парка индивидуального и массового отдыха, с сохранением существующего качественного лесного массива и реконструкцией засоренных территорий озеленения.