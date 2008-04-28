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Posted 28 апреля 2008, 07:10

Published 28 апреля 2008, 07:10

Modified 2 марта 2023, 17:43

Updated 2 марта 2023, 17:43

В Перми появится парк «Победы»

28 апреля 2008, 07:10
Границами территории являются ул. Архитектора Свиязева, Карпинского, Космонавта Леонова.

В Перми состоялось заседание Градостроительного совета при Главе города, на котором был рассмотрен вопрос о концепции развития парка «Победы» в Индустриальном районе. Проект был разработан кафедрой дизайна городской среды Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества. По представленной на Совет концепции предполагается создать парк с территорий около 52 га. Границами территории являются ул. Архитектора Свиязева, Карпинского, Космонавта Леонова. Выбор участка обусловлен наличием сохранившегося естественного лесного массива, отвечающего требованиям, предъявляемым к парковым территориям (естественный ландшафт, наличие водоема, транспортный подъезд). По идее разработчиков предполагается создание парка индивидуального и массового отдыха, с сохранением существующего качественного лесного массива и реконструкцией засоренных территорий озеленения.

Как сообщили в мэрии, члены Совета высоко оценили концепцию и отметили, что уже более 10 лет на рассмотрение градсовета не выносились проекты парков. Концепция развития будущего парка была утверждена.

#Недвижимость
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