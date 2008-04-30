В ПГУ поднят вопрос об оплате труда преподавателей за «коммерческих» студентов

Posted 30 апреля 2008, 05:54
Published 30 апреля 2008, 05:54
Modified 2 марта 2023, 17:43
Updated 2 марта 2023, 17:43
Накануне Пермский государственный университет впервые официально признал, что некоторые преподаватели вуза ведут обучение студентов безвозмездно. На состоявшемся брифинге проректор по учебной работе Игорь Макарихин сообщил, что преподаватели кафедры математического обеспечения вычислительных систем отказались в начале учебного года (сентябрь 2007 года) подписывать учебные поручения на обучение коммерческих студентов из-за несогласия с предложенной оплатой.
Сейчас руководство университета расценивает такой отказ преподавателей заключить трудовой договор на обучение коммерческих студентов как добровольную инициативу этих преподавателей работать с коммерческими студентами безвозмездно. Проректор особо подчеркнул, что безвозмездная работа преподавателей не только не противоречит закону, а даже прямо им предусмотрена (ст. 55 Федерального Закона «Об образовании»). На брифинге было отмечено несовершенство федерального законодательства в части безвозмездного труда преподавателей. В частности, Игорь Макарихин посетовал, что в законодательстве ничего не сказано о том, что делать учебному заведению, если преподаватель прекращает такую безвозмездную работу. Именно такой юридический казус возник в связи с отказом доцента Владимира Морозенко продолжать работу с «коммерческими» студентами. В связи с этим в ПГУ могут быть приняты акты, решающие эту проблему.
Проректор высказал неудовольствие распространением в СМИ информации о том, что руководство ПГУ признало нарушение трудовых прав преподавателя Владимира Морозенко. По мнению проректора, ввиду отсутствия трудового договора и безвозмездной работы доцента никаких трудовых отношений с ним не было, поэтому не могло быть и нарушения трудовых его прав. Игорь Макарихин подтвердил, что в университете работает комиссия, которая изучает сложившуюся на