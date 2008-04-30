В ПГУ поднят вопрос об оплате труда преподавателей за «коммерческих» студентов

Сейчас руководство университета расценивает такой отказ преподавателей заключить трудовой договор на обучение коммерческих студентов как добровольную инициативу этих преподавателей работать с коммерческими студентами безвозмездно. Проректор особо подчеркнул, что безвозмездная работа преподавателей не только не противоречит закону, а даже прямо им предусмотрена (ст. 55 Федерального Закона «Об образовании»). На брифинге было отмечено несовершенство федерального законодательства в части безвозмездного труда преподавателей. В частности, Игорь Макарихин посетовал, что в законодательстве ничего не сказано о том, что делать учебному заведению, если преподаватель прекращает такую безвозмездную работу. Именно такой юридический казус возник в связи с отказом доцента Владимира Морозенко продолжать работу с «коммерческими» студентами. В связи с этим в ПГУ могут быть приняты акты, решающие эту проблему.