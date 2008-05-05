Пермская мэрия намерена занять у банков более 1 млрд рублей

Общая сумма, которую город может занять у банков, составляет 1,02 млрд руб. Аукцион назначен на 2 июня. По условиям аукциона, на торги выставлены четыре лота: два – по 300 млн руб., а также на 250 млн руб. и на 230 млн руб. Денежные средства по кредитным линиям могут предоставляться как полностью, так и частично Максимальные процентные ставки по займам определены в размере 12,5–13%.