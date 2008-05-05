Пермская мэрия намерена занять у банков более 1 млрд рублей

Posted 5 мая 2008, 11:41
Published 5 мая 2008, 11:41
Modified 2 марта 2023, 17:42
Updated 2 марта 2023, 17:42
Сегодня, 5 мая, администрация Перми официально объявила аукцион на право оказания услуг по открытию кредитных линий для финансирования дефицита бюджета и временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении городского бюджета. Как пояснила заместитель начальника департамента финансов администрации Перми Вера Титяпкина, займы не привязаны к
Общая сумма, которую город может занять у банков, составляет 1,02 млрд руб. Аукцион назначен на 2 июня. По условиям аукциона, на торги выставлены четыре лота: два – по 300 млн руб., а также на 250 млн руб. и на 230 млн руб. Денежные средства по кредитным линиям могут предоставляться как полностью, так и частично Максимальные процентные ставки по займам определены в размере 12,5–13%.
Напомним, что согласно изменениям в городской бюджет 2008 года, утвержденным на заседании гордумы 22 апреля, размер дефицита бюджета равняется 2,3 млрд руб., что составляет 11,37% от расходов городской казны.