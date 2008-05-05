properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 мая 2008, 11:41

Published 5 мая 2008, 11:41

Modified 2 марта 2023, 17:42

Updated 2 марта 2023, 17:42

Пермская мэрия намерена занять у банков более 1 млрд рублей

5 мая 2008, 11:41
Сегодня, 5 мая, администрация Перми официально объявила аукцион на право оказания услуг по открытию кредитных линий для финансирования дефицита бюджета и временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении городского бюджета.

Сегодня, 5 мая, администрация Перми официально объявила аукцион на право оказания услуг по открытию кредитных линий для финансирования дефицита бюджета и временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении городского бюджета. Как пояснила заместитель начальника департамента финансов администрации Перми Вера Титяпкина, займы не привязаны к каким-то конкретным расходам и привлекаются именно для покрытия дефицита бюджета.

Общая сумма, которую город может занять у банков, составляет 1,02 млрд руб. Аукцион назначен на 2 июня. По условиям аукциона, на торги выставлены четыре лота: два – по 300 млн руб., а также на 250 млн руб. и на 230 млн руб. Денежные средства по кредитным линиям могут предоставляться как полностью, так и частично Максимальные процентные ставки по займам определены в размере 12,5–13%.

Напомним, что согласно изменениям в городской бюджет 2008 года, утвержденным на заседании гордумы 22 апреля, размер дефицита бюджета равняется 2,3 млрд руб., что составляет 11,37% от расходов городской казны.

#Бизнес
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика