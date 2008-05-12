iPhone изъяли из продажи

Posted 12 мая 2008, 11:38
Published 12 мая 2008, 11:38
Modified 2 марта 2023, 17:42
Updated 2 марта 2023, 17:42
В Великобритании прекращены продажи iPhone. Связано это, как сообщает PC World, с подготовкой к выпуску на рынок новой версии телефона, поддерживающей
Ожидается, что обновленные «яблофоны» будут представлены публике 9 июня на конференции разработчиков Apple. Впрочем, в O2 и Carphone Warehouse утверждают, что ближе к концу мая на рынке может появиться небольшая партия
Примечательно, что, по данным сайта MacRumors, в новой прошивке для iPhone 2.0 Beta 5 появилась возможность активизации 3G. Правда, делать этого не рекомендуется, поскольку в аппарате нет соответствующего чипа, и включение
Напомним, что за почти год своего присутствия на рынке iPhone не только увеличил популярность смартфонов, но и вывел компанию Apple на третье место по продажам «продвинутых» девайсов. Вокруг телефона сложился целый культ — его уже выпустили в облагороженном виде, инкрустировав бриллиантами и заключив в золотой корпус, а бедные музыканты используют iPhone в качестве музыкального инструмента.