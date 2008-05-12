iPhone изъяли из продажи

Напомним, что за почти год своего присутствия на рынке iPhone не только увеличил популярность смартфонов, но и вывел компанию Apple на третье место по продажам «продвинутых» девайсов. Вокруг телефона сложился целый культ — его уже выпустили в облагороженном виде, инкрустировав бриллиантами и заключив в золотой корпус, а бедные музыканты используют iPhone в качестве музыкального инструмента.