Автохолдинг «Машинный двор» готовится к захвату Уральского и Приволжского ФО

Posted 15 мая 2008, 08:48
Published 15 мая 2008, 08:48
Modified 2 марта 2023, 17:42
Updated 2 марта 2023, 17:42
Реализация инвестиционной программы позволит создать еще десять дилерских автоцентров общей площадью 30 тыс. кв.м. Средства планируется направить как на строительство новых автоцентров в Челябинске, Нижнем Тагиле, Стерлитамаке, где продажи автомобилей сейчас ведутся из временных зданий, так и на строительство автоцентров в городах, где автохолдинг сегодня еще не представлен. Приобретены участки под строительство в Екатеринбурге, Уфе, ведутся поиски новых участков. Автохолдинг «Машинный двор» планирует не только строить автоцентры, но и покупать существующих дилеров. В качестве партнеров рассматриваются автоцентры площадью 2–4 тыс. кв.м., официальные дилеры General Motors, Toyota, Nissan, Renault, Ford, Skoda, Volkswagen, Honda.
Общая стоимость инвестиционной программы на развитие сети автоцентров в Уральском и Приволжском федеральных округах оценивается в 2,64 млрд. рублей. 70% из них – это кредитная линия Сбербанка, 30% — собственные средства автохолдинга. Кроме того, летом 2008 года автохолдинг планирует разместить облигационный займ стоимостью 1 млрд. рублей. Его цель – финансирование приобретения
В последние два года региональный автомобильный рынок опережает по темпам роста столичный, — характеризует ситуацию директор маркетингу автохолдинга «Машинный двор» Алексей Разорвин. Автодилеры в разных регионах осваивают как крупные города, так и города с небольшой численностью населения. При этом рынок неоднороден. Если в Перми, Челябинске, Тюмени число автодилеров и емкость сервисов соответствует растущему спросу, то в том же Екатеринбурге, несмотря на большое число автодилеров, рынок не насыщен. Наблюдается дефицит по популярным моделям и перегруженность центров сервисного обслуживания. Открытие автоцентров в областных центрах и «вторых» городах поможет удовлетворить растущий спрос на автомобили и разгрузить существующие сервисы. Напомним, что по итогам 2007 года, российский рынок новых иномарок вырос на 61%, по итогам 1 квартала 2008 года – на 54%. По пессимистичному прогнозу, рост продаж иномарок составит 30% ежегодно до 2011 года, по оптимистичному — 50% до
Справка:
Автохолдинг «Машинный двор» — одно из крупнейших предприятий Уральского региона — был основан в 1998 году. Основной вид деятельности — продажа, гарантийное и сервисное обслуживание автомобилей концерна General Motors (Opel, Chevrolet, Saab, Hummer, Cadillac), Volkswagen Group (Skoda). Работают дилерские центры в городах Пермь, Челябинск, Тюмень, Набережные Челны, Нижний Тагил, Березники, Ноябрьск, Стерлитамак. Количество автоцентров – 11. Автохолдинг «Машинный двор» находится на втором месте по объему продаж новых иномарок на Урале по итогам 2007 года, входит в сотню крупнейших компаний Урала по объемам реализации (данные АЦ