Автохолдинг «Машинный двор» готовится к захвату Уральского и Приволжского ФО

В последние два года региональный автомобильный рынок опережает по темпам роста столичный, — характеризует ситуацию директор маркетингу автохолдинга «Машинный двор» Алексей Разорвин. Автодилеры в разных регионах осваивают как крупные города, так и города с небольшой численностью населения. При этом рынок неоднороден. Если в Перми, Челябинске, Тюмени число автодилеров и емкость сервисов соответствует растущему спросу, то в том же Екатеринбурге, несмотря на большое число автодилеров, рынок не насыщен. Наблюдается дефицит по популярным моделям и перегруженность центров сервисного обслуживания. Открытие автоцентров в областных центрах и «вторых» городах поможет удовлетворить растущий спрос на автомобили и разгрузить существующие сервисы. Напомним, что по итогам 2007 года, российский рынок новых иномарок вырос на 61%, по итогам 1 квартала 2008 года – на 54%. По пессимистичному прогнозу, рост продаж иномарок составит 30% ежегодно до 2011 года, по оптимистичному — 50% до 2014-го.