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Posted 16 мая 2008, 11:23

Published 16 мая 2008, 11:23

Modified 2 марта 2023, 17:42

Updated 2 марта 2023, 17:42

Мэр и губернатор отправились на бразильскую свалку

16 мая 2008, 11:23
Губернатор Пермского края Олег Чиркунов отправился с рабочим визитом в город Куритиба (Бразилия) с целью изучения опыта развития градостроительства и инфраструктуры.

Губернатор Пермского края Олег Чиркунов отправился с рабочим визитом в город Куритиба (Бразилия) с целью изучения опыта развития градостроительства и инфраструктуры. Глава региона встретится с губернатором бразильского штата Парана Жайме Лернером. Архитектор по образованию, он смог собрать команду единомышленников, превративших Куритибу в экологическую столицу Бразилии.

В делегации также мэр Перми Игорь Шубин, сити-менеджер Аркадий Кац и вице-премьер краевого правительства, отвечающий за развитие инфраструктуры региона, Елена Зырянова. Прежде всего, делегация Пермского края ознакомится с организацией работы общественного транспорта города. После знакомства с транспортной системой пермская делегация посетит в Куритибе свалку и музей мусора. Надо отметить, что городская программа «Мусор — это не мусор» была отмечена премией ООН.

В графике работы делегации запланированы также посещения музея архитектора Оскара Нимейера, парка Tangua (бывшая каменоломня), леса Zaninelli, где располагается Университет окружающей среды, технопарка и изучение программы по социальному жилью, сообщили в пресс-службе губернатора.

#Регион
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