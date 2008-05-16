Мэр и губернатор отправились на бразильскую свалку

Posted 16 мая 2008, 11:23
Published 16 мая 2008, 11:23
Modified 2 марта 2023, 17:42
Updated 2 марта 2023, 17:42
Губернатор Пермского края Олег Чиркунов отправился с рабочим визитом в город Куритиба (Бразилия) с целью изучения опыта развития градостроительства и инфраструктуры. Глава региона встретится с губернатором бразильского штата Парана Жайме Лернером. Архитектор по образованию, он смог собрать команду единомышленников, превративших Куритибу в экологическую столицу Бразилии.
В делегации также мэр Перми Игорь Шубин, сити-менеджер Аркадий Кац и
В графике работы делегации запланированы также посещения музея архитектора Оскара Нимейера, парка Tangua (бывшая каменоломня), леса Zaninelli, где располагается Университет окружающей среды, технопарка и изучение программы по социальному жилью, сообщили в