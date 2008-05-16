Мэр и губернатор отправились на бразильскую свалку

В делегации также мэр Перми Игорь Шубин, сити-менеджер Аркадий Кац и вице-премьер краевого правительства, отвечающий за развитие инфраструктуры региона, Елена Зырянова. Прежде всего, делегация Пермского края ознакомится с организацией работы общественного транспорта города. После знакомства с транспортной системой пермская делегация посетит в Куритибе свалку и музей мусора. Надо отметить, что городская программа «Мусор — это не мусор» была отмечена премией ООН.