Страсбург присудил компенсацию пермским заключённым

Как сообщает Lenta. ru европейский суд по правам человека в Страсбурге удовлетворил иск семерых заключённых одной из колоний Пермского края. Им присуждена компенсация в размере 10 тысяч евро. Судьи признали, что права преступников были нарушены во время операции спецназа. Заключённые были жестоко избиты. Отметим, что следствие по факту избиения было прекращено в связи с невозможностью опознания лиц, нарушивших права людей. Сотрудники спецназа были в масках.