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Posted 16 мая 2008, 11:17

Published 16 мая 2008, 11:17

Modified 2 марта 2023, 17:42

Updated 2 марта 2023, 17:42

Страсбург присудил компенсацию пермским заключённым

16 мая 2008, 11:17
Европейский суд по правам человека в Страсбурге удовлетворил иск семерых заключённых одной из колоний Пермского края. Им присуждена компенсация в размере 10 тысяч евро.

Как сообщает Lenta. ru европейский суд по правам человека в Страсбурге удовлетворил иск семерых заключённых одной из колоний Пермского края. Им присуждена компенсация в размере 10 тысяч евро. Судьи признали, что права преступников были нарушены во время операции спецназа. Заключённые были жестоко избиты. Отметим, что следствие по факту избиения было прекращено в связи с невозможностью опознания лиц, нарушивших права людей. Сотрудники спецназа были в масках.

#Общество
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