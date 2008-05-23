Компания «Лукойл-Пермь» оштрафована за нарушение природоохранного законодательства

В ходе проверки установлено, что в процессе производственной деятельности на территории Еловского, Куединского и Чайковского районов Пермского края, образуются различные по фракционному составу и степени опасности отходы. При этом требования Федерального закона «Об охране окружающей среды», согласно которому условия и способы сбора, использования, обезвреживания, транспортировки, хранения и захоронения отходов производства и потребления, должны быть безопасными для окружающей среды, компанией «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» не соблюдаются. В частности, не заключен договор с организацией, имеющей право на утилизацию производственных отходов, кроме того, работники «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» не имеют, работающие с опасными отходами производства, не имеют для этого профессиональной подготовки, подтвержденной свидетельствами.