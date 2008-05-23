Компания «Лукойл-Пермь» оштрафована за нарушение природоохранного законодательства

Posted 23 мая 2008, 10:02
Published 23 мая 2008, 10:02
Modified 2 марта 2023, 17:42
Updated 2 марта 2023, 17:42
Межрегиональное управление по экологическому и технологическому надзору по Пермскому краю назначило «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей за нарушение действующего законодательства. Решение вынесено после возбуждения природоохранной межрайонной прокуратурой Пермского края в апреле 2008 года производства в отношении компании, предусмотренном статьей 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и
Как выявила проверка, при разработке нефтяных месторождений цехом добычи нефти и газа № 9, допускался ряд нарушений, говорится в материалах прокуратуры Пермского края.
В ходе проверки установлено, что в процессе производственной деятельности на территории Еловского, Куединского и Чайковского районов Пермского края, образуются различные по фракционному составу и степени опасности отходы. При этом требования Федерального закона «Об охране окружающей среды», согласно которому условия и способы сбора, использования, обезвреживания, транспортировки, хранения и захоронения отходов производства и потребления, должны быть безопасными для окружающей среды, компанией «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» не соблюдаются. В частности, не заключен договор с организацией, имеющей право на утилизацию производственных отходов, кроме того, работники