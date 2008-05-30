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Posted 30 мая 2008, 11:02

Published 30 мая 2008, 11:02

Modified 2 марта 2023, 17:41

Updated 2 марта 2023, 17:41

У всех «легионеров» «Урал-Грейта» закончились контракты

30 мая 2008, 11:02
Состав команды на следующий сезон будет формироваться с учетом грядущего выступления «Урал-Грейта» в Кубке ULEB. Вскоре в Пермь должны приехать двое молодых российских баскетболистов, которых пригласил на просмотр Роман Двинянинов.

29 мая в пресс-центре УДС «Молот» cостоялась пресс-конференция, посвященная завершению баскетбольного сезона. В ней приняли участие президент «Урал-Грейта» Андрей Агишев, генеральный менеджер Сергей Белов, главный тренер Роман Двинянинов и председатель правления генерального спонсора клуба ОАО АКБ «Экопромбанк» Андрей Туев. «Сложный сезон завершился. Несколько дней назад мы провели встречу «Урал-Грейта» с болельщиками, на которой поняли, что движемся в правильном направлении, — говорит Андрей Агишев.

— Сейчас все игроки уходят в отпуск для восстановления своих сил. Спасибо всем, кто на протяжении всего сезона оставался с командой, несмотря на всем известные скандалы вокруг пермского клуба».

Как отметил Сергей Белов, скандальный уход Дражена Анзуловича из «Урал-Грейта» только сплотил коллектив: «Можно сказать спасибо Анзуловичу за его поступок. Благодаря этому мы открыли новое тренерское имя в российском баскетболе».

По словам Романа Двинянинова, утвержденного в качестве главного тренера «Урал-Грейта» на следующий сезон, команда могла в этом розыгрыше плей-офф добиться и большего результата. «Настрой команды на полуфинальную серию с «Химками» был запредельный. Возможно, игроки немного перегорели перед решающими матчами, возможно, где-то не хватило физической свежести. Для нас четвертое место в чемпионате — это большой прогресс. Но уже с августа мы начнем плановую подготовку к следующему сезону, который, уверен, станет еще интереснее и еще сложнее, чем нынешний».

Что касается изменения в составе команды, то пока только решено не продлевать контракт с хорватом Иваном Кольевичем, не сумевшем закрепиться в основном составе клуба. «Могу сказать, что у всех игроков есть желание остаться в Перми, — говорит Андрей Агишев. — Все, включая легионеров, почувствовали себя единым коллективом. Вы знаете, что всех легионеров на сезон 2007–2008 приглашал прежний тренер. При этом Анзулович настоял на том, чтобы иностранцы подписали контракт с «Урал-Грейтом» только на один сезон. Поэтому сейчас мы находимся на этапе ведения переговоров с их агентами».

По словам г-на Агишева в поле зрения селекционеров пермского клуба находится несколько российских и иностранных игроков. Состав команды на следующий сезон будет формироваться с учетом грядущего выступления «Урал-Грейта» в Кубке ULEB. Вскоре в Пермь должны приехать двое молодых российских баскетболистов, которых пригласил на просмотр Роман Двинянинов. Начало первого тренировочного сбора команды запланированы на 25 июля. Как стало известно, на сегодняшний день не принято решения, продолжится ли поддержка «Урал-Грейта» со стороны генерального спонсора клуба — ОАО АКБ «Экопромбанк». По словам председателя совета правления банка Андрея Туева, пока соответствующей заявки от клуба ему не поступило. «Как только поступит такая заявка, мы соберем совет правления банка, и будем решать этот вопрос. Лично я — сторонник финансирования баскетбольного клуба, но что скажут другие 8 членов совета, я не знаю. Могу сказать, что в этом году нас полностью устроили партнерские взаимоотношения, которые возникли у «Экопромбанка» и «Урал-Грейта».

#Спорт
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