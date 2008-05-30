У всех «легионеров» «Урал-Грейта» закончились контракты

По словам г-на Агишева в поле зрения селекционеров пермского клуба находится несколько российских и иностранных игроков. Состав команды на следующий сезон будет формироваться с учетом грядущего выступления «Урал-Грейта» в Кубке ULEB. Вскоре в Пермь должны приехать двое молодых российских баскетболистов, которых пригласил на просмотр Роман Двинянинов. Начало первого тренировочного сбора команды запланированы на 25 июля. Как стало известно, на сегодняшний день не принято решения, продолжится ли поддержка «Урал-Грейта» со стороны генерального спонсора клуба — ОАО АКБ «Экопромбанк». По словам председателя совета правления банка Андрея Туева, пока соответствующей заявки от клуба ему не поступило. «Как только поступит такая заявка, мы соберем совет правления банка, и будем решать этот вопрос. Лично я — сторонник финансирования баскетбольного клуба, но что скажут другие 8 членов совета, я не знаю. Могу сказать, что в этом году нас полностью устроили партнерские взаимоотношения, которые возникли у «Экопромбанка» и «Урал-Грейта».