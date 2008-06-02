В Пермском крае женщина получила огнестрельное ранение
2 июня 2008, 11:35
спасая мужа от самоубийства
В дер. Савино Юсьвинского района в больницу, с огнестрельным ранением правого плеча, из дома поступила 38-летняя женщина. В ходе оперативно-поисковых мероприятий сотрудниками милиции было установлено, что данное ранение она получила, когда хотела помешать мужу, который из своего зарегистрированного охотничьего ружья пытался покончить жизнь самоубийством.
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