Кому доверить важные документы

Posted 8 сентября 2008, 05:29
Published 8 сентября 2008, 05:29
Modified 2 марта 2023, 17:36
Updated 2 марта 2023, 17:36
Сити Экспресс — российская компания, осуществляющая экспресс-доставку корреспонденции и грузов по Перми, России и всему миру. В условиях дорожных заторов, постоянно увеличивающейся стоимости автомобильного топлива, ускоряющегося темпа деловой жизни, всё чаще становится более выгодно, удобно поручить курьерской компании доставку документов, порой даже в рамках одного района. Статья открывает цикл публикаций, посвященный особенностям российской экспресс-почты и вопросам качества в этой сфере услуг.
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