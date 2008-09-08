Кому доверить важные документы

Сити Экспресс — российская компания, осуществляющая экспресс-доставку корреспонденции и грузов по Перми, России и всему миру. В условиях дорожных заторов, постоянно увеличивающейся стоимости автомобильного топлива, ускоряющегося темпа деловой жизни, всё чаще становится более выгодно, удобно поручить курьерской компании доставку документов, порой даже в рамках одного района. Статья открывает цикл публикаций, посвященный особенностям российской экспресс-почты и вопросам качества в этой сфере услуг.