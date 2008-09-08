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Posted 8 сентября 2008, 05:29

Published 8 сентября 2008, 05:29

Modified 2 марта 2023, 17:36

Updated 2 марта 2023, 17:36

Кому доверить важные документы

8 сентября 2008, 05:29
В очередном номере журнала «Компаньон magazine», который выйдет сегодня, 8 сентября, компания Сити Экспресс расскажет о том, почему большинство клиентов считают оказываемые им услуги качественными.

Экспресс-почта в Перми: кому доверить важные документы. В очередном номере журнала «Компаньон magazine», который выйдет сегодня, 8 сентября, компания Сити Экспресс расскажет о том, почему большинство клиентов считают оказываемые им услуги качественными.

Сити Экспресс — российская компания, осуществляющая экспресс-доставку корреспонденции и грузов по Перми, России и всему миру. В условиях дорожных заторов, постоянно увеличивающейся стоимости автомобильного топлива, ускоряющегося темпа деловой жизни, всё чаще становится более выгодно, удобно поручить курьерской компании доставку документов, порой даже в рамках одного района. Статья открывает цикл публикаций, посвященный особенностям российской экспресс-почты и вопросам качества в этой сфере услуг.

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