Пермь переживает «средневековье»

Эти проблемы характерны для большинства городов страны, исторически развивавшихся как промышленные. Один из экспертов отметил, что «эти города сейчас переживают период средневековья: рядом с халупами понатыканы замки. Так же как Европа это прошла, пройдем и мы. Каждый из нас восстанавливает сейчас навык организации пространства, начиная со своего дома, и когда заборы замков заменят естественные изгороди из растений, мы выйдем на принципиально другой уровень. Этот период переживает сейчас и Пермь. И отлично, что в этих условиях ей удалось сохранить «красные линии» улиц».