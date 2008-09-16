Пермь переживает «средневековье»

Posted 16 сентября 2008, 05:05
Published 16 сентября 2008, 05:05
Modified 2 марта 2023, 17:36
Updated 2 марта 2023, 17:36
Известны итоги «круглого стола» по теме «Пермь: альтернативы городского развития», который состоялся в рамках IV Пермского экономического форума.
Город Пермь давно осознал вызовы, поставленные перед ним временем. Город имеет инструментарий их решения, теперь нужно воплотить свой креатив в жизнь. У Перми для этого все есть и все получится. Таким был итог заседания «круглого стола» по теме «Пермь: альтернативы городского развития» на IV Пермском экономическом форуме.
Как сообщила
Эти проблемы характерны для большинства городов страны, исторически развивавшихся как промышленные. Один из экспертов отметил, что «эти города сейчас переживают период средневековья: рядом с халупами понатыканы замки. Так же как Европа это прошла, пройдем и мы. Каждый из нас восстанавливает сейчас навык организации пространства, начиная со своего дома, и когда заборы замков заменят естественные изгороди из растений, мы выйдем на принципиально другой уровень. Этот период переживает сейчас и Пермь. И отлично, что в этих условиях ей удалось сохранить «красные линии» улиц».
Тем не менее, Пермь – это
Президент Национальной академии дизайна Вячеслав Глазычев также высказал свое суждение о перспективах развития города. Он подчеркнул, что пока город не уйдет за реку, развивать центр кроме как точечной застройкой не будет никакой возможности.
В результате обсуждения, был сделан вывод, что Пермь – город, который видит свои проблемы и готов их решать.