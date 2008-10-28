В четверг в театре кукол состоится презентация детских книг писателя Андрея Зеленина

Кроме «Планеты на ладошке», будет представлен сборник рассказов «Корюшкин. Невероятные истории». В нем рассказывается о приключениях мальчишки-первоклассника — Миши Корюшкина. «Я писал эту книгу для всех тех, кто узнал в Корюшкине себя», — отмечает писатель.