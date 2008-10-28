В четверг в театре кукол состоится презентация детских книг писателя Андрея Зеленина

Posted 28 октября 2008, 09:01
Published 28 октября 2008, 09:01
Modified 2 марта 2023, 17:33
Updated 2 марта 2023, 17:33
Книги детского писателя Андрея Зеленина будут представлены воспитанникам пермских детских домов и журналистам.
Для детей младшего возраста Андрей Зеленин написал экологическую книгу «Планета на ладошке, или распустились, распоясались, разгильдяи!». Книга издана в октябре 2008 года при поддержке управления по экологии и природопользованию администрации Перми.
Кроме «Планеты на ладошке», будет представлен сборник рассказов «Корюшкин. Невероятные истории». В нем рассказывается о приключениях
Третье представляемое на встрече издание — экологический сборник детского творчества «Лешачок 2», изданный управлением по экологии и природопользованию администрации города совместно с Татьяной Шерстневской. В него вошли письма, сказки, стихи, загадки и рисунки юных защитников природы, опубликованные в экологическом разделе «Лешачок» (приложение «Луч» газеты «Пермские новости»).
По словам издателей книги выпущенный ранее первый сборник экологического творчества «Лешачок» сразу же завоевал популярность и получил благодарные отзывы и пожелания продолжения работы от читателей. Поэтому было принято решение об издании сборника «Лешачок 2», в который вошли не включенные в первую книжку произведения.
Презентация книг состоится в четверг, 30 октября, в малом зале Пермского государственного театра кукол (ул. Сибирская, 25). Начало — в 14:00.
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