На пермском рынке недвижимости появилась новая услуга

Теперь не требуется добираться до редакции журнала по холодной погоде и через транспортные пробки. Человек может, сидя дома или на работе, отправить текст объявления и фотографию предлагаемого объекта на портал недвижимости www.permdom.com. После заполнения на портале необходимых данных об объекте ему будет предложено распечатать квитанцию об оплате, заполнить ее и дойти до ближайшего отделения любого банка, чтобы перечислить деньги. Фотообъявление будет опубликовано в ближайшем номере журнала «Мегаполис». Это — издание о строительстве, недвижимости, ипотеке, которое выходит каждые две недели, что вполне адекватно требованиям рынка в кризисный период, когда объекты продаются месяцами.