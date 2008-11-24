Posted 24 ноября 2008, 05:45
Published 24 ноября 2008, 05:45
Modified 2 марта 2023, 17:31
Updated 2 марта 2023, 17:31
На пермском рынке недвижимости появилась новая услуга. В условиях кризиса и для участников рынка, и для населения в целом все более важным становится повышение эффективности рекламы объектов и сокращение затрат денег и времени на нее. В связи с этим,
Теперь не требуется добираться до редакции журнала по холодной погоде и через транспортные пробки. Человек может, сидя дома или на работе, отправить текст объявления и фотографию предлагаемого объекта на портал недвижимости www.permdom.com. После заполнения на портале необходимых данных об объекте ему будет предложено распечатать квитанцию об оплате, заполнить ее и дойти до ближайшего отделения любого банка, чтобы перечислить деньги. Фотообъявление будет опубликовано в ближайшем номере журнала «Мегаполис». Это — издание о строительстве, недвижимости, ипотеке, которое выходит каждые две недели, что вполне адекватно требованиям рынка в кризисный период, когда объекты продаются месяцами.