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Posted 26 ноября 2008, 09:42

Published 26 ноября 2008, 09:42

Modified 2 марта 2023, 17:31

Updated 2 марта 2023, 17:31

Специалисты через полгода скажут, где в Прикамье лучше строить АЭС

26 ноября 2008, 09:42
Краевое министерство градостроительства и инфраструктуры провело конкурс на строительство атомной электростанции (АЭС) в Прикамье. Заявилась лишь одна компания — «ВНИИАЭС-Проектный офис» (г. Москва).

Краевое министерство градостроительства и инфраструктуры провело конкурс на строительство атомной электростанции (АЭС) в Прикамье. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Пермского края, на этот конкурс по проведению инженерных изысканий и экологических исследований с целью предпроектной подготовки строительства Пермской АЭС заявилась лишь одна компания — «ВНИИАЭС-Проектный офис» (г. Москва). Она и выиграла конкурс. Сейчас все предоставленные компанией документы будут еще раз проверены на соответствие требованиям конкурса, и если все в порядке, то в начале декабря администрация Пермского края подпишет с ними контракт.

Стоимость услуг московской компании по проведению инженерных изысканий и экологических исследований с целью предпроектной подготовки строительства АЭС в Пермском крае составит более 35 млн рублей.

Напомним, пока конкретной площадки под строительство АЭС в крае не выбрано. «ВНИИАЭС-Проектный офис» (г. Москва) в частности займется анализом всех районов края и в итоге должна будет выдать свое заключение, где лучше начать строительство атомной электростанции. На проведение всех работ компании потребуется около полугода.

#Регион
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