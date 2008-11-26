Специалисты через полгода скажут, где в Прикамье лучше строить АЭС

Posted 26 ноября 2008, 09:42
Published 26 ноября 2008, 09:42
Modified 2 марта 2023, 17:31
Updated 2 марта 2023, 17:31
Краевое министерство градостроительства и инфраструктуры провело конкурс на строительство атомной электростанции (АЭС) в Прикамье. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Пермского края, на этот конкурс по проведению инженерных изысканий и экологических исследований с целью предпроектной подготовки строительства Пермской АЭС заявилась лишь одна компания —
Стоимость услуг московской компании по проведению инженерных изысканий и экологических исследований с целью предпроектной подготовки строительства АЭС в Пермском крае составит более 35 млн рублей.
Напомним, пока конкретной площадки под строительство АЭС в крае не выбрано.