Специалисты через полгода скажут, где в Прикамье лучше строить АЭС

Краевое министерство градостроительства и инфраструктуры провело конкурс на строительство атомной электростанции (АЭС) в Прикамье. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Пермского края, на этот конкурс по проведению инженерных изысканий и экологических исследований с целью предпроектной подготовки строительства Пермской АЭС заявилась лишь одна компания — «ВНИИАЭС-Проектный офис» (г. Москва). Она и выиграла конкурс. Сейчас все предоставленные компанией документы будут еще раз проверены на соответствие требованиям конкурса, и если все в порядке, то в начале декабря администрация Пермского края подпишет с ними контракт.