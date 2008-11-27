В Перми задержаны две группы наркодилеров

На перекрестке улиц Лядовская и Колыбалова тоже была задержана автомашина с молодыми людьми, под управлением 33-летнего жителя Перми. В качестве пассажира в машине находился 36 – летний гражданин. В ходе досмотра у него было изъято 40 граммов героина. Наркотик так же был приготовлен для сбыта.