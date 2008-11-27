Posted 27 ноября 2008, 08:29
Published 27 ноября 2008, 08:29
Modified 2 марта 2023, 17:31
Updated 2 марта 2023, 17:31
В Перми задержаны две группы наркодилеров. Как сообщает Госнаркоконтроль, в Перми на перекрестке улиц Свиязева и Леонова сотрудники ГИБДД совместно с наркополицейскими задержали автомашину с двумя молодыми людьми: 1975 и 1978 года рождения. В ходе досмотра задержанных полицейские изъяли 15 граммов героина. Наркотик был приготовлен для продажи.
На перекрестке улиц Лядовская и Колыбалова тоже была задержана автомашина с молодыми людьми, под управлением