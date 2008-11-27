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Posted 27 ноября 2008, 08:29

Published 27 ноября 2008, 08:29

Modified 2 марта 2023, 17:31

Updated 2 марта 2023, 17:31

В Перми задержаны две группы наркодилеров

27 ноября 2008, 08:29
Сотрудники ГИБДД совместно с наркополицейскими задержали автомашину с двумя молодыми людьми у которых изъяли 15 граммов героина.

В Перми задержаны две группы наркодилеров. Как сообщает Госнаркоконтроль, в Перми на перекрестке улиц Свиязева и Леонова сотрудники ГИБДД совместно с наркополицейскими задержали автомашину с двумя молодыми людьми: 1975 и 1978 года рождения. В ходе досмотра задержанных полицейские изъяли 15 граммов героина. Наркотик был приготовлен для продажи.

На перекрестке улиц Лядовская и Колыбалова тоже была задержана автомашина с молодыми людьми, под управлением 33-летнего жителя Перми. В качестве пассажира в машине находился 36 – летний гражданин. В ходе досмотра у него было изъято 40 граммов героина. Наркотик так же был приготовлен для сбыта.

#Происшествия
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