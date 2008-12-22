За год ФСБ отразила свыше миллиона хакерских атак

По словам главы ФСБ, в целях обеспечения информационной безопасности было возбуждено свыше 230 уголовных дел и осуждено более 20 человек. Он, в частности, назвал участников международных хакерских групп россиян Андриянова, Полудкина, Соколова и Ширяева, а также граждан Болгарии Божилова и Илиева. Они подделывали кредитные карты и пытались снимать с их помощью деньги со счетов настоящих владельцев.