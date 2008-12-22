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Posted 22 декабря 2008, 08:26

Published 22 декабря 2008, 08:26

Modified 2 марта 2023, 17:29

Updated 2 марта 2023, 17:29

За год ФСБ отразила свыше миллиона хакерских атак

22 декабря 2008, 08:26
В 2008 году сотрудники Федеральной службы безопасности отразили 1,2 миллиона хакерских атак, причем 280 тысяч из них пришлось на сайт президента.

В 2008 году сотрудники Федеральной службы безопасности отразили 1,2 миллиона хакерских атак, причем 280 тысяч из них пришлось на сайт президента, заявил директор службы Александра Бортникова.

По словам главы ФСБ, в целях обеспечения информационной безопасности было возбуждено свыше 230 уголовных дел и осуждено более 20 человек. Он, в частности, назвал участников международных хакерских групп россиян Андриянова, Полудкина, Соколова и Ширяева, а также граждан Болгарии Божилова и Илиева. Они подделывали кредитные карты и пытались снимать с их помощью деньги со счетов настоящих владельцев.

В 2007 году ФСБ пришлось отразить свыше 1,4 миллиона хакерских атак, то есть на 200 тысяч больше, чем в текущем. Тогда сайт президента было атакован лишь 100 тысяч раз, а правоохранительными органами возбуждено лишь 140 уголовных дел.

#Интернет
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