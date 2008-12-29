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Posted 29 декабря 2008, 06:06

Published 29 декабря 2008, 06:06

Modified 2 марта 2023, 17:29

Updated 2 марта 2023, 17:29

Дополнительный ж/д обход в Березниках строить не будут

29 декабря 2008, 06:06
Это означает, что существующему 6-километровому железнодорожному обходу ничего не угрожает.

Дополнительный 2,5-километровый обход вокруг провала в Березниках строить не будут. Такое решение принято на состоявшемся в Москве заседании правительственной комиссии по недопущению негативных последствий аварии на ОАО «Уралкалий». Представители ОАО «Галлургия» и Горного института УрО РАН сообщили, что воронка провала на БКПРУ-1 уже почти заполнилась рассолом. Его уровень поднимется до уровня воды в Каме. Это означает, что существующему 6-километровому железнодорожному обходу ничего не угрожает.

Напомним, для обеспечения железнодорожного сообщения в Березниковско-Соликамском промышленном узле сразу после появления провала был построен первый 800-метровый обход. Однако с развитием воронки возникла необходимость в возведении более длинного 6-километрового обхода, который вместе с подпорной стенкой построили в 2007 году. Одновременно было принято решение о строительстве длинного 53-километрового обхода всех подработанных территорий Яйва-Соликамск.

Осенью 2008 года рядом с воронкой на расстоянии около 70 метров от действующей железнодорожной ветки образовалась трещина. Это стало сигналом для правительственной комиссии решать вопрос о строительстве ещё одного обхода. Для его возведения необходимо было вынести с территории 1-го рудоуправления мощности ТЭЦ-10, что обошлось бы компании в 405 млн рублей. Работы уже начались, однако воронка заполнилась, и было принято решение 2,5-километровый обход не строить.

#Общество
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