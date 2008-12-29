Дополнительный ж/д обход в Березниках строить не будут

Осенью 2008 года рядом с воронкой на расстоянии около 70 метров от действующей железнодорожной ветки образовалась трещина. Это стало сигналом для правительственной комиссии решать вопрос о строительстве ещё одного обхода. Для его возведения необходимо было вынести с территории 1-го рудоуправления мощности ТЭЦ-10, что обошлось бы компании в 405 млн рублей. Работы уже начались, однако воронка заполнилась, и было принято решение 2,5-километровый обход не строить.