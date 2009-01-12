Nvidia представила 3D-зрение

Компания Nvidia анонсировала новинку под названием GeForce 3D Vision Kit. В составе комплекта: графический ускоритель GeForce, инфракрасный передатчик и беспроводные стереоочки. Специальное ПО обеспечит вас 3D-картинкой более чем в 300 играх, а также при просмотре видео и фотографий.