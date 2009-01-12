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Posted 12 января 2009, 10:38

Published 12 января 2009, 10:38

Modified 2 марта 2023, 17:28

Updated 2 марта 2023, 17:28

Nvidia представила 3D-зрение

12 января 2009, 10:38
Поддержка более 300 современных игр, просмотр фотографий, видео... и все это на совершенно новом уровне.

Компания Nvidia анонсировала новинку под названием GeForce 3D Vision Kit. В составе комплекта: графический ускоритель GeForce, инфракрасный передатчик и беспроводные стереоочки. Специальное ПО обеспечит вас 3D-картинкой более чем в 300 играх, а также при просмотре видео и фотографий.

Представители компании уверяют, что новинка обеспечит своего владельца вдвое более высоким разрешением и большими углами обзора, нежели у обычных пассивных стереоочков.

В качестве источника изображения, разумеется, нужен монитор. Однако, не первый попавшийся. Специалисты Nvidia рекомендуют новинки от Samsung и ViewSonic, с частотой обновления 120 Гц — об одном таком мы сегодня расскажем.

Nvidia GeForce 3D Vision Kit вот-вот поступит в продажу по цене $199.

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