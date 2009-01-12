Nvidia представила 3D-зрение

Posted 12 января 2009, 10:38
Published 12 января 2009, 10:38
Modified 2 марта 2023, 17:28
Updated 2 марта 2023, 17:28
Компания Nvidia анонсировала новинку под названием GeForce 3D Vision Kit. В составе комплекта: графический ускоритель GeForce, инфракрасный передатчик и беспроводные стереоочки. Специальное ПО обеспечит вас
Представители компании уверяют, что новинка обеспечит своего владельца вдвое более высоким разрешением и большими углами обзора, нежели у обычных пассивных стереоочков.
В качестве источника изображения, разумеется, нужен монитор. Однако, не первый попавшийся. Специалисты Nvidia рекомендуют новинки от Samsung и ViewSonic, с частотой обновления 120 Гц — об одном таком мы сегодня расскажем.
Nvidia GeForce 3D Vision Kit