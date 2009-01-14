Пошлины на иномарки снизят после вступления в ВТО

Напомним, что вчера представители европейской комиссии заявили, что решение России повысить пошлины на ввоз иностранных автомобилей противоречит достигнутым ранее соглашениям о присоединении страны в ВТО. «Здесь ЕС усматривает противоречие. Но формально, по «букве закона», мы имеем право менять пошлины до момента вступления в ВТО. Мы не заявляли, что будем придерживаться статус-кво. А с момента присоединения мы обязательно вернемся на прежний уровень», — сказал Алексей Портанский.