Пошлины на иномарки снизят после вступления в ВТО

Posted 14 января 2009, 09:58
Published 14 января 2009, 09:58
Modified 2 марта 2023, 17:28
Updated 2 марта 2023, 17:28
Российские власти обещают снизить пошлины на иномарки после того, как страна вступит в ВТО. Правда, незначительно. По словам директора информационного бюро по присоединению России к ВТО Алексея Портанского, если сейчас пошлина составляет 30%, то после вступления в ВТО она уменьшиться до 25%.
Напомним, что вчера представители европейской комиссии заявили, что решение России повысить пошлины на ввоз иностранных автомобилей противоречит достигнутым ранее соглашениям о присоединении страны в ВТО. «Здесь ЕС усматривает противоречие. Но формально, по «букве закона», мы имеем право менять пошлины до момента вступления в ВТО. Мы не заявляли, что будем придерживаться