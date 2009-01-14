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Posted 14 января 2009, 09:58

Published 14 января 2009, 09:58

Modified 2 марта 2023, 17:28

Updated 2 марта 2023, 17:28

Пошлины на иномарки снизят после вступления в ВТО

14 января 2009, 09:58
По словам директора информационного бюро по присоединению России к ВТО Алексея Портанского, если сейчас пошлина составляет 30%, то после вступления в ВТО она уменьшиться до 25%.

Российские власти обещают снизить пошлины на иномарки после того, как страна вступит в ВТО. Правда, незначительно. По словам директора информационного бюро по присоединению России к ВТО Алексея Портанского, если сейчас пошлина составляет 30%, то после вступления в ВТО она уменьшиться до 25%.

Напомним, что вчера представители европейской комиссии заявили, что решение России повысить пошлины на ввоз иностранных автомобилей противоречит достигнутым ранее соглашениям о присоединении страны в ВТО. «Здесь ЕС усматривает противоречие. Но формально, по «букве закона», мы имеем право менять пошлины до момента вступления в ВТО. Мы не заявляли, что будем придерживаться статус-кво. А с момента присоединения мы обязательно вернемся на прежний уровень», — сказал Алексей Портанский.

#Авто
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