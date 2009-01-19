properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 января 2009, 09:28

Published 19 января 2009, 09:28

Modified 2 марта 2023, 17:28

Updated 2 марта 2023, 17:28

Чиркунова и Шубина сделали героями провокационной акции

19 января 2009, 09:28
В Перми в минувшие выходные появились провокационные листовки где губернатор и мэр изображены на фоне долларовых купюр, и надписью: «У нас кризиса нет!».

В Перми в минувшие выходные появились провокационные листовки с изображениями губернатора региона Олега Чиркунова и мэра краевого центра Игоря Шубина. Множество листовок были расклеены как на окраинах города, так и в центре. Губернатор и мэр изображены на фоне долларовых купюр, «портрет» сопровождается крупной надписью: «У нас кризиса нет!».

Глава региона уже отметил появление в годе агитпродукции. «В любой рекламной или антирекламной акции должен быть смысл. В чем смысл расклеивания этой картинки по всему городу? В чем выгода? Есть идеи??», — написал Чиркунов в своем блоге.

Пользователи оставили под сообщением 191 комментарий. ЖЖ-пользователи, в частности, предполагают, что неизвестные организаторы акции рассчитывали на то, чтобы спровоцировать недовольство горожан действующей властью, добиться акций протеста, показать, что региональная и городская власть не справляется со своими обязанностями и, как результат, занять руководящие должности в Пермском крае или хотя бы в Перми.

#Политика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика