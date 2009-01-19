Чиркунова и Шубина сделали героями провокационной акции

Пользователи оставили под сообщением 191 комментарий. ЖЖ-пользователи, в частности, предполагают, что неизвестные организаторы акции рассчитывали на то, чтобы спровоцировать недовольство горожан действующей властью, добиться акций протеста, показать, что региональная и городская власть не справляется со своими обязанностями и, как результат, занять руководящие должности в Пермском крае или хотя бы в Перми.