Чиркунова и Шубина сделали героями провокационной акции

Posted 19 января 2009, 09:28
Published 19 января 2009, 09:28
Modified 2 марта 2023, 17:28
Updated 2 марта 2023, 17:28
В Перми в минувшие выходные появились провокационные листовки с изображениями губернатора региона Олега Чиркунова и мэра краевого центра Игоря Шубина. Множество листовок были расклеены как на окраинах города, так и в центре. Губернатор и мэр изображены на фоне долларовых купюр, «портрет» сопровождается крупной надписью: «У нас кризиса нет!».
Глава региона уже отметил появление в годе агитпродукции. «В любой рекламной или антирекламной акции должен быть смысл. В чем смысл расклеивания этой картинки по всему городу? В чем выгода? Есть идеи??», — написал Чиркунов в своем блоге.
Пользователи оставили под сообщением 191 комментарий.