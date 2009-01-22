Подведены итоги ввода в эксплуатацию жилья за 2008 год

Posted 22 января 2009, 07:26
Published 22 января 2009, 07:26
Modified 2 марта 2023, 17:28
Updated 2 марта 2023, 17:28
В 2008 году на территории Перми введено в строй 445 570 квадратных метров жилья, что составляет 88,3% по сравнению с 2007 годом (504,6 тыс. кв. метров).
«Строительный сектор одним из первых отреагировал на последствия мирового кризиса, — комментирует ситуацию и.о. исполнительного директора Ассоциации «Пермские строители» Александр Черепанов. —
По словам заместителя главы администрации города Лилии Ширяевой, «сокращение объемов строительства обусловлено не только общим экономическим спадом: некоторые девелоперы отложили ввод в эксплуатацию домов, ожидая снижения налоговой базы и изменения условий проведения конкурсов на приобретение жилья».
Вместе с тем объем ввода в эксплуатацию индивидуального жилья в городе составил по сравнению с показателем аналогичного периода 2007 года 120,3%, то есть, вырос на 20,3% и достиг 95 724 кв. метров.