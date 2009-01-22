Подведены итоги ввода в эксплуатацию жилья за 2008 год

«Строительный сектор одним из первых отреагировал на последствия мирового кризиса, — комментирует ситуацию и.о. исполнительного директора Ассоциации «Пермские строители» Александр Черепанов. — Из-за ограничения доступа к кредитным ресурсам девелоперы стали сокращать свои инвестиционные программы. Это не могло не сказаться на итоговых показателях ввода жилья. Что касается прогноза на 2009 год, думаю, что строительство в основном будет продолжаться по тем объектам, которые уже начаты и степень готовности которых превышает 30%. Сегодня с учетом существенного сокращения объемов заказов на проектирование, застройщики, имеющие права на земельные участки, будут в обычном режиме готовить проектную документацию, получать разрешения на строительство. То есть выполнять те виды работ, которые и раньше не требовали больших капитальных затрат, создавая условия для начала строительства».