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Posted 22 января 2009, 07:26

Published 22 января 2009, 07:26

Modified 2 марта 2023, 17:28

Updated 2 марта 2023, 17:28

Подведены итоги ввода в эксплуатацию жилья за 2008 год

22 января 2009, 07:26
В 2008 году на территории Перми введено в строй 445 570 квадратных метров жилья, что составляет 88,3% по сравнению с 2007 годом.

В 2008 году на территории Перми введено в строй 445 570 квадратных метров жилья, что составляет 88,3% по сравнению с 2007 годом (504,6 тыс. кв. метров).

«Строительный сектор одним из первых отреагировал на последствия мирового кризиса, — комментирует ситуацию и.о. исполнительного директора Ассоциации «Пермские строители» Александр Черепанов. — Из-за ограничения доступа к кредитным ресурсам девелоперы стали сокращать свои инвестиционные программы. Это не могло не сказаться на итоговых показателях ввода жилья. Что касается прогноза на 2009 год, думаю, что строительство в основном будет продолжаться по тем объектам, которые уже начаты и степень готовности которых превышает 30%. Сегодня с учетом существенного сокращения объемов заказов на проектирование, застройщики, имеющие права на земельные участки, будут в обычном режиме готовить проектную документацию, получать разрешения на строительство. То есть выполнять те виды работ, которые и раньше не требовали больших капитальных затрат, создавая условия для начала строительства».

По словам заместителя главы администрации города Лилии Ширяевой, «сокращение объемов строительства обусловлено не только общим экономическим спадом: некоторые девелоперы отложили ввод в эксплуатацию домов, ожидая снижения налоговой базы и изменения условий проведения конкурсов на приобретение жилья».

Вместе с тем объем ввода в эксплуатацию индивидуального жилья в городе составил по сравнению с показателем аналогичного периода 2007 года 120,3%, то есть, вырос на 20,3% и достиг 95 724 кв. метров.

#Недвижимость
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