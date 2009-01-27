В Перми открыт первый православный детсад

Детский садик открывается при Пермской православной классической гимназии во имя прп. Сергия Радонежского. Православный детский сад — первая ступень в системе непрерывного образования и воспитания, опирающейся на духовные и нравственные традиции православной педагогики. За основу образовательного процесса взята программа «Радуга», сообщают в Пермской епархии православной церкви. Детсад рассчитан на 40 человек.