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Posted 27 января 2009, 07:10

Published 27 января 2009, 07:10

Modified 2 марта 2023, 17:28

Updated 2 марта 2023, 17:28

В Перми открыт первый православный детсад

27 января 2009, 07:10
Детский садик открывается при Пермской православной классической гимназии во имя прп. Сергия Радонежского.

Детский садик открывается при Пермской православной классической гимназии во имя прп. Сергия Радонежского. Православный детский сад — первая ступень в системе непрерывного образования и воспитания, опирающейся на духовные и нравственные традиции православной педагогики. За основу образовательного процесса взята программа «Радуга», сообщают в Пермской епархии православной церкви. Детсад рассчитан на 40 человек.

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