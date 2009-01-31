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Posted 31 января 2009, 07:56

Published 31 января 2009, 07:56

Modified 2 марта 2023, 17:27

Updated 2 марта 2023, 17:27

В театре У Моста состоялась премьера спектакля «Калека с Инишмана»

31 января 2009, 07:56
Сергей Федотов: Мы и не думали 3 года назад, когда ставили первый спектакль МакДонаха, что это станет такой бомбой!

Театр У Моста 30 января представил на суд зрителей своё новое детище — ирландскую комедию «Калека с Инишмана» по пьесе Мартина МакДонаха. Этого драматурга называют «подлинной сенсацией театральной Европы», «чудом современной сцены», «главным драматургом XXI века». Все истории, описанные МакДонахом чрезвычайно трогательны.

Пьеса «Калека с Инишмана» входит в макдонаховскую трилогию о жителях Аранских островов («Лейтинант с острова Инишмор» и «Призрак с острова Инишер»). Будет ли поставлена вся трилогия, как с «Сиротливым западом», Сергей Федотов сказать затруднился. Как выяснилось, пьесу «Призрак с острова Инишер» сам автор пока никому не показывает.

По словам Сергея Федотова, у театра с известным драматургом завязалась переписка. Узнав о постановках пермского театра, МакДонах разрешил бесплатные постановки его пьес по всей России!

Чудаковатые герои «Калеки с Инишмана» живут на маленьком заброшенном острове — одном из самых загадочных мест в Ирландии. Посмотрев этот спектакль, вы узнаете, почему в Ирландию приплывают акулы, французы, немцы и даже голливудские режиссеры, куда пропали гусь Джека Эллери и кошка Пэта Бреннана, кто умеет разговаривать с камнями, и о многом другом таинственном и странном на этом острове.

Главное, считают в театре У Моста, Ирландия очень похожа на нашу Россию. Наверное по-этому все герои пьес МакДонаха так близки и понятны нам, пермским зрителям.

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