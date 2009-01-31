В театре У Моста состоялась премьера спектакля «Калека с Инишмана»

Чудаковатые герои «Калеки с Инишмана» живут на маленьком заброшенном острове — одном из самых загадочных мест в Ирландии. Посмотрев этот спектакль, вы узнаете, почему в Ирландию приплывают акулы, французы, немцы и даже голливудские режиссеры, куда пропали гусь Джека Эллери и кошка Пэта Бреннана, кто умеет разговаривать с камнями, и о многом другом таинственном и странном на этом острове.