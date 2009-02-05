Планетарий приглашает в обновленный Звездный зал

Posted 5 февраля 2009, 06:37
Published 5 февраля 2009, 06:37
Modified 2 марта 2023, 17:27
Updated 2 марта 2023, 17:27
Как сообщили в комитете по культуре администрации Перми, в пермском планетарии завершились ремонтные работы, и любимое пермяками учреждение приглашает гостей в обновленный Звездный зал.
5 и 6 февраля планетарий покажет своим первым в новом году зрителям премьеру программы «Чудеса Солнечной системы».
Напомним, ремонт пермского планетария осуществлялся по инициативе Главы Перми Игоря Шубина на средства городского бюджета. Были проведены работы по реставрации фойе и Звездного зала. В фойе отремонтированы пол и стены, реставрированы «космические» витражи. В Звездном зале отремонтированы стены и пол, а также заменены на новые все 100 кресел для зрителей.
«Самая большая работа была проведена по замене системы отопления, которая не менялась с основания планетария. Кроме того, обновлена вся система противопожарной безопасности. А в фойе планетария установлены новые люстры, создающие «космическую» атмосферу в фойе, когда за окном начинает вечереть», — отмечает председатель комитета по культуре администрации города Любовь Федорова.
«Сложной и трудоемкой была работа и по демонтажу аппарата «Планетарий» — сердца нашего учреждения. Именно этот оптический аппарат проецирует для нас и планеты, и млечный путь, и звезды на куполе планетария даже в ясный день. Демонтаж и монтаж такого уникального оборудования — это огромная работа для наших специалистов, ведь каждый проводок необходимо было достать из пульта управления, снять приборы для спецэффектов, а после проведения работ все вернуть на свои места. Но теперь мы справились и с этой задачей и приглашаем ребят и взрослых на наши новые программы», — говорит директор пермского планетария Таисия Балтина.
В четверг, 5 февраля, в 19:00 планетарий приглашает любителей астрономии на сеанс «Луна», после которого можно будет понаблюдать в телескоп Луну и Венеру, а 6 февраля в 10:00 состоится игровая программа
Для пермских журналистов 5 февраля в 11:00 будет проведена специальная экскурсия, в ходе которой будет представлен фрагмент новой программы планетария.
Адрес планетария: Бульвар Гагарина, 27а.
Дополнительная информация:
Дылдина Полина
212–81–63.