Планетарий приглашает в обновленный Звездный зал

«Сложной и трудоемкой была работа и по демонтажу аппарата «Планетарий» — сердца нашего учреждения. Именно этот оптический аппарат проецирует для нас и планеты, и млечный путь, и звезды на куполе планетария даже в ясный день. Демонтаж и монтаж такого уникального оборудования — это огромная работа для наших специалистов, ведь каждый проводок необходимо было достать из пульта управления, снять приборы для спецэффектов, а после проведения работ все вернуть на свои места. Но теперь мы справились и с этой задачей и приглашаем ребят и взрослых на наши новые программы», — говорит директор пермского планетария Таисия Балтина.