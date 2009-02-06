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Posted 6 февраля 2009, 07:39

Published 6 февраля 2009, 07:39

Modified 2 марта 2023, 17:27

Updated 2 марта 2023, 17:27

Олег Чиркунов уехал в Уфу обсуждать мировой кризис

6 февраля 2009, 07:39
Сегодня губернатор Пермского края Олег Чиркунов принимает участие в заседании Совета Приволжского федерального округа.

Сегодня губернатор Пермского края Олег Чиркунов принимает участие в заседании Совета Приволжского федерального округа, которое проходит в Уфе. Совет посвящён мерам по снижению негативного влияния мирового кризиса, предпринимаемым в регионах округа. Участники заседания рассмотрят ситуацию в банковской сфере: речь пойдёт о прохождении через неё финансовых ресурсов, выделяемых из бюджета, уровне ликвидности банков и межбанковского кредитования, текущем кредитовании реального сектора экономики. Будет обсуждаться положение дел в реальном секторе экономики и проблема занятости населения. Заседание Совета проводит полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Григорий Рапота.

#Политика
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