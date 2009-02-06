Олег Чиркунов уехал в Уфу обсуждать мировой кризис

Сегодня губернатор Пермского края Олег Чиркунов принимает участие в заседании Совета Приволжского федерального округа, которое проходит в Уфе. Совет посвящён мерам по снижению негативного влияния мирового кризиса, предпринимаемым в регионах округа. Участники заседания рассмотрят ситуацию в банковской сфере: речь пойдёт о прохождении через неё финансовых ресурсов, выделяемых из бюджета, уровне ликвидности банков и межбанковского кредитования, текущем кредитовании реального сектора экономики. Будет обсуждаться положение дел в реальном секторе экономики и проблема занятости населения. Заседание Совета проводит полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Григорий Рапота.