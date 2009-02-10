За январь в Перми трудоустроено 876 человек

За этот период в органы занятости за содействием в поиске работы обратилось 4524 человека. Из них в результате помощи ЦЗН г. Перми уже нашли работу 876 человек (из которых 338 — ранее безработные), 1977 человек признаны безработными. Все эти люди, пока не найдут работу, будут получать от государства пособие.