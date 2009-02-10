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Posted 10 февраля 2009, 07:16

Published 10 февраля 2009, 07:16

Modified 2 марта 2023, 17:27

Updated 2 марта 2023, 17:27

За январь в Перми трудоустроено 876 человек

10 февраля 2009, 07:16
Центр занятости населения (ЦЗН) города Перми подвел итоги работы за январь 2009 года.

Центр занятости населения (ЦЗН) города Перми подвел итоги работы за январь 2009 года.

За этот период в органы занятости за содействием в поиске работы обратилось 4524 человека. Из них в результате помощи ЦЗН г. Перми уже нашли работу 876 человек (из которых 338 — ранее безработные), 1977 человек признаны безработными. Все эти люди, пока не найдут работу, будут получать от государства пособие.

Напомним, Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2008 года №915 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2009 год» с 1 января 2009 года максимальный размер пособия по безработице увеличен до 4900 рублей.

Кроме этого, в течение января в ЦЗН города Перми от различных организаций было заявлено 2273 новых вакансии.

В городском ЦЗН сообщают, что работа по содействию в поиске работы ведется в нескольких направлениях: уже начались курсы по профессиональному переобучению, организуется временное трудоустройство для разных категорий граждан, проводятся консультации по имеющимся вакансиям, общее количество которых на 1 февраля 2009 года составляет 2804.

Дополнительная информация:

Михаил Каменских -
212–62–90.

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