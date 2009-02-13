Запретить эксплуатацию автомобилей без спецмаркировки

Posted 13 февраля 2009, 07:03
Published 13 февраля 2009, 07:03
Modified 2 марта 2023, 17:27
Updated 2 марта 2023, 17:27
В России эксплуатацию автомобилей без спецмаркировки предлагается запретить с 1 января 2012 года. С таким
Как сообщается на официальном сайте партии, по мнению депутата, «маркировка – это некие цифровые знаки, нанесенные специальным нестираемым, несгораемым составом в виде точек». «Визуально, глазом это не будет видно», – добавил он.
По его словам, маркировка может быть нанесена в любой части автомобиля, а прочитать код можно будет только с помощью специального технического оборудования.
«Эта технология апробирована и на Западе, и у нас», – сказал Шишкарев.
«Эти знаки будут нанесены один раз на всю жизнь автомобиля, их нельзя заменить, стереть. Важно, что они не выбиваются, а наносятся специальной краской. Таким образом, их нельзя перебить», – пояснил он.
Эксплуатацию автомобилей без спецмаркировки в законопроекте предлагается запретить с 1 января 2012 года, до этой даты ее нанесение будет добровольным.
Пока в законопроекте предлагается возложить обязанность по маркировке на самих автолюбителей, однако ожидая, что такое предложение будет непопулярным, Шишкарев полагает, что можно обязать оплачивать маркировку страховые компании.
Наносить маркировку будут специальные фирмы, которые будут обязаны в
Под спецмаркировку не будет подпадать ряд категорий автомобилей, в том числе военная техника.
Депутат мотивирует новшество тем, что введение дополнительной маркировки машин позволит снизить на 50–60% число угонов. По мнению автора документа, гораздо легче будет опознавать найденные автомашины.