Запретить эксплуатацию автомобилей без спецмаркировки

Эксплуатацию автомобилей без спецмаркировки в законопроекте предлагается запретить с 1 января 2012 года, до этой даты ее нанесение будет добровольным.

Пока в законопроекте предлагается возложить обязанность по маркировке на самих автолюбителей, однако ожидая, что такое предложение будет непопулярным, Шишкарев полагает, что можно обязать оплачивать маркировку страховые компании.