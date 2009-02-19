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Posted 19 февраля 2009, 09:30

Published 19 февраля 2009, 09:30

Modified 2 марта 2023, 17:26

Updated 2 марта 2023, 17:26

Концерт хоровой капеллы мальчиков, посвященный Дню защитника Отечества

19 февраля 2009, 09:30
Как сообщили в комитете по культуре администрации Перми, концерт «Берегите мир» состоится в Органном концертном зале.

Как сообщили в комитете по культуре администрации Перми, концерт «Берегите мир» состоится в Органном концертном зале Пермской филармонии (ул. Ленина, 51б). В нем принимают участие лучшие хоровые коллективы капеллы, лауреаты международных и всероссийских конкурсов. Этот концерт — второе яркое мероприятие, проходящее в рамках праздничных юбилейных концертов хоровой капеллы.

В программе концерта прозвучат произведения военной тематики, русской и зарубежной классики, обработки народных песен в сопровождении камерного оркестра «Фрески», органа, рояля, а также произведения a-capella и советская музыка. Художественный руководитель капеллы — заслуженный работник культуры РФ Валерий Цыганов, хормейстер — Татьяна Абуро-Руденко. Концертмейстер — солист Пермской филармонии Евгений Заякин. Партия органа — лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства, солистка Пермской филармонии Евгения Камянская.

Пермская хоровая капелла мальчиков — лауреат Всероссийского конкурса учреждений дополнительного образования детей.

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