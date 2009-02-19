Концерт хоровой капеллы мальчиков, посвященный Дню защитника Отечества

Как сообщили в комитете по культуре администрации Перми, концерт «Берегите мир» состоится в Органном концертном зале Пермской филармонии (ул. Ленина, 51б). В нем принимают участие лучшие хоровые коллективы капеллы, лауреаты международных и всероссийских конкурсов. Этот концерт — второе яркое мероприятие, проходящее в рамках праздничных юбилейных концертов хоровой капеллы.