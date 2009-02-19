Концерт хоровой капеллы мальчиков, посвященный Дню защитника Отечества

Posted 19 февраля 2009, 09:30
Published 19 февраля 2009, 09:30
Modified 2 марта 2023, 17:26
Updated 2 марта 2023, 17:26
Как сообщили в комитете по культуре администрации Перми, концерт «Берегите мир» состоится в Органном концертном зале Пермской филармонии (ул. Ленина, 51б). В нем принимают участие лучшие хоровые коллективы капеллы, лауреаты международных и всероссийских конкурсов. Этот концерт — второе яркое мероприятие, проходящее в рамках праздничных юбилейных концертов хоровой капеллы.
В программе концерта прозвучат произведения военной тематики, русской и зарубежной классики, обработки народных песен в сопровождении камерного оркестра «Фрески», органа, рояля, а также произведения a-capella и советская музыка. Художественный руководитель капеллы — заслуженный работник культуры РФ Валерий Цыганов, хормейстер — Татьяна
Пермская хоровая капелла мальчиков — лауреат Всероссийского конкурса учреждений дополнительного образования детей.