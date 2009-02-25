Катастрофа как результат пошлин на иномарки

Автопроизводители довольно бурно отреагировали на введение таможенных пошлин на ввоз иномарок. На фоне снижения потребительского спроса компании в итоге в январе значительно сократили объем ввоза иномарок в страну. Аналитическое агентство «Автостат» подсчитало, что в январе 2009 г. на территорию страны было всего ввезено 29,8 тыс. иномарок, что на 72 % меньше, чем в 2008 году в январе, тогда иностранные компании переправили через границу 108,8 тыс. автомобилей. Снижение ввоза автомобилей в три с половиной раза означает, что запланированные ранее поставки автомобилей из-за границы, так и не были выполнены. Европейские склады затоварены, а местные потребители тоже не в состоянии переварить это гигантское предложение.