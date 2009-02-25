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Posted 25 февраля 2009, 06:06

Published 25 февраля 2009, 06:06

Modified 2 марта 2023, 17:26

Updated 2 марта 2023, 17:26

Катастрофа как результат пошлин на иномарки

25 февраля 2009, 06:06
На фоне снижения потребительского спроса компании в итоге в январе значительно сократили объем ввоза иномарок в страну.

Автопроизводители довольно бурно отреагировали на введение таможенных пошлин на ввоз иномарок. На фоне снижения потребительского спроса компании в итоге в январе значительно сократили объем ввоза иномарок в страну. Аналитическое агентство «Автостат» подсчитало, что в январе 2009 г. на территорию страны было всего ввезено 29,8 тыс. иномарок, что на 72 % меньше, чем в 2008 году в январе, тогда иностранные компании переправили через границу 108,8 тыс. автомобилей. Снижение ввоза автомобилей в три с половиной раза означает, что запланированные ранее поставки автомобилей из-за границы, так и не были выполнены. Европейские склады затоварены, а местные потребители тоже не в состоянии переварить это гигантское предложение.

Больше всех для поддержания потока на таможне сделали компании Toyota и Hyundai, которые ввезли в январе 17,6 и 16,9% соответственно всех автомобилей из-за рубежа. Несмотря на то, что в этом году продажи этих марок значительно снизились, по количеству реализованных авто, они по-прежнему в пятерке лидеров. 15% автомобилей, переправленных через границу, принадлежали компании Nissan, 8,7% — Ford и 5,2% — Peugeot. Из всех перечисленных компаний только Peugeot в январе 2009 года удалось продать больше, чем в прошлом январе на целых 62%. Похоже, кризис идет французам на пользу.

В феврале количество ввозимых иностранных автомобилей может уменьшиться еще значительнее. Компания Toyota, оказавшаяся лидирующим экспортером, объявила о том, что в начале февраля из Японии приехала последняя партия Camry. Теперь у дилеров будут продаваться Camry исключительно российской сборки. Пока автомобили с завода под Петербургом не отгружает авто продавцам в ожидании окончательного оглашения российских цен.

Можно было бы подумать, что автоконцерны, которые все-таки успели соорудить или хотя бы начать строительство своих заводов на территории России, сейчас облегченно вздыхают. Однако и этим заводам пришлось существенно сократить объемы производства. По данным Россстата, в этом январе было выпущено всего 18,2 тыс. автомобилей, что в пять раз меньше, чем годом ранее. Суммарный индекс промышленного производства в России за первый месяц 2009 года упал на 16% , впервые после 1994 года.

#Авто
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