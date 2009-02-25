Катастрофа как результат пошлин на иномарки

Posted 25 февраля 2009, 06:06
Published 25 февраля 2009, 06:06
Modified 2 марта 2023, 17:26
Updated 2 марта 2023, 17:26
Автопроизводители довольно бурно отреагировали на введение таможенных пошлин на ввоз иномарок. На фоне снижения потребительского спроса компании в итоге в январе значительно сократили объем ввоза иномарок в страну. Аналитическое агентство «Автостат» подсчитало, что в январе 2009 г. на территорию страны было всего ввезено 29,8 тыс. иномарок, что на 72 % меньше, чем в 2008 году в январе, тогда иностранные компании переправили через границу 108,8 тыс. автомобилей. Снижение ввоза автомобилей в три с половиной раза означает, что запланированные ранее поставки автомобилей
Больше всех для поддержания потока на таможне сделали компании Toyota и Hyundai, которые ввезли в январе 17,6 и 16,9% соответственно всех автомобилей из-за рубежа. Несмотря на то, что в этом году продажи этих марок значительно снизились, по количеству реализованных авто, они
В феврале количество ввозимых иностранных автомобилей может уменьшиться еще значительнее. Компания Toyota, оказавшаяся лидирующим экспортером, объявила о том, что в начале февраля из Японии приехала последняя партия Camry. Теперь у дилеров будут продаваться Camry исключительно российской сборки. Пока автомобили с завода под Петербургом не отгружает авто продавцам в ожидании окончательного оглашения российских цен.
Можно было бы подумать, что автоконцерны, которые