Власти во второй раз забраковали жилье

Второму участнику запроса — ОАО «Камская долина» — также отказано в заключении контракта. Согласно протоколу от 18 февраля, размещенному на сайте государственного заказа, у этой компании не было лицензии застройщика на два (ул. Холмогорская, 2в и Хабаровская, 56) из трех домов, в которых краевые власти намеревались приобрести квартиры.