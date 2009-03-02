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Posted 2 марта 2009, 10:11

Published 2 марта 2009, 10:11

Modified 2 марта 2023, 17:26

Updated 2 марта 2023, 17:26

Власти во второй раз забраковали жилье

2 марта 2009, 10:11
Это уже второй сорвавшийся тендер, проведенный краевыми властями.

Как сообщил гендиректор ОАО «Стройпанелькомплект» Виктор Суетин, проведенный в начале февраля краевым агентством по строительству и ЖКХ запрос котировок по приобретению жилья для расселения ветхих домов, не состоялся. Организаторы конкурса, по словам Суетина, участвовавшего в нем, нашли «какие-то нестыковки в документации запроса».

Второму участнику запроса — ОАО «Камская долина» — также отказано в заключении контракта. Согласно протоколу от 18 февраля, размещенному на сайте государственного заказа, у этой компании не было лицензии застройщика на два (ул. Холмогорская, 2в и Хабаровская, 56) из трех домов, в которых краевые власти намеревались приобрести квартиры.

Это уже второй сорвавшийся тендер, проведенный краевыми властями. Первый — январский запрос котировок — тоже был признан несостоявшимся в связи с тем, что единственный участник запроса — ОАО «Камская долина» — вышел на тендер с квартирами, метраж которых превышал заявленные в документации нормативы.

Глава Агентства по строительству и ЖКХ Пермского края Виктор Кривошеин от комментариев отказался.

#Недвижимость
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