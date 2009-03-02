Власти во второй раз забраковали жилье

Posted 2 марта 2009, 10:11
Published 2 марта 2009, 10:11
Modified 2 марта 2023, 17:26
Updated 2 марта 2023, 17:26
Как сообщил гендиректор ОАО «Стройпанелькомплект» Виктор Суетин, проведенный в начале февраля краевым агентством по строительству и ЖКХ запрос котировок по приобретению жилья для расселения ветхих домов, не состоялся. Организаторы конкурса, по словам Суетина, участвовавшего в нем, нашли
Второму участнику запроса — ОАО «Камская долина» — также отказано в заключении контракта. Согласно протоколу от 18 февраля, размещенному на сайте государственного заказа, у этой компании не было лицензии застройщика на два (ул. Холмогорская, 2в и Хабаровская, 56) из трех домов, в которых краевые власти намеревались приобрести квартиры.
Это уже второй сорвавшийся тендер, проведенный краевыми властями. Первый — январский запрос котировок — тоже был признан несостоявшимся в связи с тем, что единственный участник запроса — ОАО «Камская долина» — вышел на тендер с квартирами, метраж которых превышал заявленные в документации нормативы.
Глава Агентства по строительству и ЖКХ Пермского края Виктор Кривошеин от комментариев отказался.