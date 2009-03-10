Погоня за третьим местом продолжается

Posted 10 марта 2009, 06:00
Published 10 марта 2009, 06:00
Modified 2 марта 2023, 17:25
Updated 2 марта 2023, 17:25
Чемпионат России по баскетболу среди женских команд. Высшая лига. 19-й тур. Второй матч. МарГТУ
Состав «Катюши»: Т. Игнатченко (набрала 12 очков), И. Зайцева (30), В. Таскаева (12), Е. Гергерт (13), А. Федорова (20) – стартовая пятерка, Н. Строгалева (1), Н. Петруха (5), Е. Артемова.
Накануне, в первой встрече этих команд победа досталась хозяевам площадки — 75:63. Самыми результативными игроками в нашей команде стали В. Таскаева (13), Е. Гергерт и А. Федорова (по 11). «Катюша» посчитала это, как недоразумение, и на следующий день взяла убедительный реванш, разгромив соперника с разницей в 24 (!) очка. «Быка за рога» наши девчонки взяли с первых секунд матча. Действуя слаженно и организованно, пермские баскетболистки стремительно бросились вперед, при этом на оголяя тылы. При потере мяча игроки вовремя возвращались в оборону, своей самоотверженной игрой заставляя соперника ошибаться. Настоящим моторчиком в нашей команде была Ирина Зайцева, которая и стала самым результативным игроком в составе своей команды, набрав 30 очков. Она буквально измотала оборону хозяев своими прорывами, и была безупречна игрой под щитом (в ее активе11 подборов). Очень полезно действовала на площадке Венера Таскаева, у которой шли дальние броски. За матч из 5 попыток трехочковых бросков она попала в цель 4 раза. Нельзя не отметить игру Татьяны Игнатченко (процент попадания двухочковых бросков у нее составил 83,3 процента) и Анастасии Федоровой, много проделавшей «черновую» работу. Она единственная в команде, кто провел игру без замен.
После игр 19-го тура в активе нашей команды 63 очка (39 игр, 25 побед, 13 поражений, разница мячей 2703–2333), и она занимает в турнирной таблице 4-е место (из 11 коллективов), отставая от своего ближайшего конкурента воронежской «Согдианы» — СКИФ всего на очко. До конца основного этапа чемпионата страны командам высшей лиги осталось провести всего один тур (две игры), и у нашей команды остаются шансы по его итогам занять 3-е призовое место. В 20-м заключительном туре команда из Воронежа встречается на выезде с командой «Ростов-Дон» (она сейчас занимает в турнирной таблице 5-е место), а «Катюша» на родном паркете принимает середняка турнира — команду «Университет – Югра» (Сургут).