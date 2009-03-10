Погоня за третьим местом продолжается

Накануне, в первой встрече этих команд победа досталась хозяевам площадки — 75:63. Самыми результативными игроками в нашей команде стали В. Таскаева (13), Е. Гергерт и А. Федорова (по 11). «Катюша» посчитала это, как недоразумение, и на следующий день взяла убедительный реванш, разгромив соперника с разницей в 24 (!) очка. «Быка за рога» наши девчонки взяли с первых секунд матча. Действуя слаженно и организованно, пермские баскетболистки стремительно бросились вперед, при этом на оголяя тылы. При потере мяча игроки вовремя возвращались в оборону, своей самоотверженной игрой заставляя соперника ошибаться. Настоящим моторчиком в нашей команде была Ирина Зайцева, которая и стала самым результативным игроком в составе своей команды, набрав 30 очков. Она буквально измотала оборону хозяев своими прорывами, и была безупречна игрой под щитом (в ее активе11 подборов). Очень полезно действовала на площадке Венера Таскаева, у которой шли дальние броски. За матч из 5 попыток трехочковых бросков она попала в цель 4 раза. Нельзя не отметить игру Татьяны Игнатченко (процент попадания двухочковых бросков у нее составил 83,3 процента) и Анастасии Федоровой, много проделавшей «черновую» работу. Она единственная в команде, кто провел игру без замен.