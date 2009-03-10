УФАС проверит рынок лекарств

По данным управления, в Прикамье действуют 89 оптовых компаний, специализирующихся на продаже лекарственных препаратов. Как считают в надзорном органе, рынок достаточно насыщен, чтобы иметь развитую конкуренцию. «Поэтому тем более не понятно, почему цены на лекарства растут так значительно», — комментирует представитель антимонопольного органа. Как сообщил «bc» представитель компании — одного из ведущих игрока на рынке лекарственных препаратов Перми, повышение цен в городских аптеках связано с политикой поставщиков. «С начала года мы не меняли коэффициент наценки на реализуемую продукцию. Цены поставщиков выросли в среднем на 10–30 %, соответственно, так же поднялась стоимость лекарств в аптеках нашей сети. Кроме того, частично на повышении сказались повышенные тарифы на электроэнергию и аренду помещений», — говорит представитель компании.