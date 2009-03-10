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Posted 10 марта 2009, 07:10

Published 10 марта 2009, 07:10

Modified 2 марта 2023, 17:25

Updated 2 марта 2023, 17:25

УФАС проверит рынок лекарств

10 марта 2009, 07:10
Региональное Управление Федеральной антимонопольной службы готовит серию камеральных проверок на рынке лекарственных средств Пермского края.

Как стало известно, региональное Управление Федеральной антимонопольной службы готовит серию камеральных проверок на рынке лекарственных средств Пермского края. Главной целью надзорный орган определил выявление механизма ценообразования на данный вид продукции. «Нас беспокоит, что с начала года рост цен на лекарства в регионе составил порядка 10–12 % по всем основным видам товаров. У ведомства есть основания подозревать, что удорожание в большей степени инициировано оптовыми поставщиками. Часть надзорных функций на рынке лекарств выполняет Росздравнадзор, обязанный проверять соответствие отпускных цен и конечной стоимости продукции при реализации через торговые сети. Однако нам неизвестно, насколько регулярны и эффективны такие проверки», — говорит представитель Пермского УФАС.

По данным управления, в Прикамье действуют 89 оптовых компаний, специализирующихся на продаже лекарственных препаратов. Как считают в надзорном органе, рынок достаточно насыщен, чтобы иметь развитую конкуренцию. «Поэтому тем более не понятно, почему цены на лекарства растут так значительно», — комментирует представитель антимонопольного органа. Как сообщил «bc» представитель компании — одного из ведущих игрока на рынке лекарственных препаратов Перми, повышение цен в городских аптеках связано с политикой поставщиков. «С начала года мы не меняли коэффициент наценки на реализуемую продукцию. Цены поставщиков выросли в среднем на 10–30 %, соответственно, так же поднялась стоимость лекарств в аптеках нашей сети. Кроме того, частично на повышении сказались повышенные тарифы на электроэнергию и аренду помещений», — говорит представитель компании.

#Общество
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