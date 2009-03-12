Сегодня определятся победители «Персона Грата», on-line трансляция

13 марта, в пятницу состоится прямая трансляция церемонии награждения конкурса социальной и предпринимательской активности « Персона Грата 2008 » на Интернет сайте art59.ru. Начало в 18.00.

В « Персона Грата 2008 » приняли участие достойные компании и предприятия Пермского края: ОАО « Минеральные удобрения », ООО « Качество жизни », НОУ « Школа развития личности », ООО « Овен » , ООО « Бодибум », ООО « Управляющая компания « ЭКС », ООО « ККФ » « Кристалл », ООО « Уралмонтажстрой », ООО « Вандерхолл », Пермский филиал электросвязи ОАО « Уралсвязьинформ, ООО « ЭКОФранс », ЗАО « Гостиница « Полет », НОУ « Школа дизайна », ООО « Краснокамская фабрика деревянной игрушки », Студия Константина Панова, ЗАО « Деловой центр « Колизей », ЗАО « ИФК « Международное образование », ООО « УралБиохим », ООО « Гифт Гудс », Пермский институт (филиал) ГОУ ВПО РГТЭУ, Чайковский завод газовой аппаратуры – филиал ОАО « Газмаш », ЗАО « Верещагинская трикотажная фабрика », ОАО « Молкомбинат Кунгурский », « НАШ Гипермаркет » ( ОАО "Седьмой континент", Пермский филиал), ООО « Благодать »

Награждение победителей можно смотреть здесь.