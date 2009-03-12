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Posted 12 марта 2009, 09:02

Published 12 марта 2009, 09:02

Modified 2 марта 2023, 17:24

Updated 2 марта 2023, 17:24

Сегодня определятся победители «Персона Грата», on-line трансляция

12 марта 2009, 09:02
13 марта на сайте art59.ru состоится прямая трансляция церемонии награждения конкурса социальной и предпринимательской активности «Персона Грата 2008».

13 марта, в пятницу состоится прямая трансляция церемонии награждения конкурса социальной и предпринимательской активности «Персона Грата 2008» на Интернет сайте art59.ru. Начало в 18.00.

В «Персона Грата 2008» приняли участие достойные компании и предприятия Пермского края: ОАО «Минеральные удобрения», ООО «Качество жизни», НОУ «Школа развития личности», ООО «Овен» , ООО «Бодибум», ООО «Управляющая компания «ЭКС», ООО «ККФ» «Кристалл», ООО «Уралмонтажстрой», ООО «Вандерхолл», Пермский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ, ООО «ЭКОФранс», ЗАО «Гостиница «Полет», НОУ «Школа дизайна», ООО «Краснокамская фабрика деревянной игрушки», Студия Константина Панова, ЗАО «Деловой центр «Колизей», ЗАО «ИФК «Международное образование», ООО «УралБиохим», ООО «Гифт Гудс», Пермский институт (филиал) ГОУ ВПО РГТЭУ, Чайковский завод газовой аппаратуры филиал ОАО «Газмаш», ЗАО «Верещагинская трикотажная фабрика», ОАО «Молкомбинат Кунгурский», «НАШ Гипермаркет» (ОАО "Седьмой континент", Пермский филиал), ООО «Благодать»

Награждение победителей можно смотреть здесь.

#Бизнес
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