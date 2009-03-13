Администрация помогает предпринимателям, арендующим муниципальное имущество

Для решения этого вопроса арендаторам муниципальных помещений нужно обратиться в департамент имущественных отношений администрации Перми (ДИО) с заявлением о перерасчете арендной ставки с учетом рыночной стоимости аренды за занимаемый объект. Кроме заявления, арендаторам необходимо представить отчет о рыночной стоимости аренды помещения, заверенный независимым экспертным советом оценщиков.