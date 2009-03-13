Администрация помогает предпринимателям, арендующим муниципальное имущество

Posted 13 марта 2009, 10:38
Published 13 марта 2009, 10:38
Modified 2 марта 2023, 17:24
Updated 2 марта 2023, 17:24
Департамент имущественных отношений администрации Перми приступил к пересмотру арендных ставок на муниципальное имущество в соответствии с рыночной ценой, которая в последние месяцы понизилась.
Для решения этого вопроса арендаторам муниципальных помещений нужно обратиться в департамент имущественных отношений администрации Перми (ДИО) с заявлением о перерасчете арендной ставки с учетом рыночной стоимости аренды за занимаемый объект. Кроме заявления, арендаторам необходимо представить отчет о рыночной стоимости аренды помещения, заверенный независимым экспертным советом оценщиков.
В настоящее время ряд организаций уже воспользовался предоставленной возможностью снижения своих затрат по оплате за аренду. «Этот вариант расчета оплаты аренды позволяет поддержать пермских предпринимателей в условиях экономического кризиса», — отмечает первый заместитель главы администрации Перми Анатолий Маховиков.
По вопросам о пересмотре арендных ставок можно обращаться по телефону: