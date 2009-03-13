properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 марта 2009, 10:38

Published 13 марта 2009, 10:38

Modified 2 марта 2023, 17:24

Updated 2 марта 2023, 17:24

Администрация помогает предпринимателям, арендующим муниципальное имущество

13 марта 2009, 10:38
Департамент имущественных отношений приступил к пересмотру арендных ставок на муниципальное имущество.

Департамент имущественных отношений администрации Перми приступил к пересмотру арендных ставок на муниципальное имущество в соответствии с рыночной ценой, которая в последние месяцы понизилась.

Для решения этого вопроса арендаторам муниципальных помещений нужно обратиться в департамент имущественных отношений администрации Перми (ДИО) с заявлением о перерасчете арендной ставки с учетом рыночной стоимости аренды за занимаемый объект. Кроме заявления, арендаторам необходимо представить отчет о рыночной стоимости аренды помещения, заверенный независимым экспертным советом оценщиков.

В настоящее время ряд организаций уже воспользовался предоставленной возможностью снижения своих затрат по оплате за аренду. «Этот вариант расчета оплаты аренды позволяет поддержать пермских предпринимателей в условиях экономического кризиса», — отмечает первый заместитель главы администрации Перми Анатолий Маховиков.

По вопросам о пересмотре арендных ставок можно обращаться по телефону: 212–23–29 (отдел аренды департамента имущественных отношений администрации Перми).

#Бизнес
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика