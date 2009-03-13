Сегодня в Органном зале состоится концерт

Posted 13 марта 2009, 10:03
Published 13 марта 2009, 10:03
Modified 2 марта 2023, 17:24
Updated 2 марта 2023, 17:24
13 марта в 19:00 в Органном зале Пермской краевой филармонии в рамках абонемента «Млада. Хоровые вечера» состоится концерт органной и хоровой музыки. В программе концерта прозвучит контрастное сопоставление старинной и современной музыки, представленное творчеством Иоганна Себастьяна Баха и Бенджамина Бриттен.
Как сообщили в комитете по культуре администрации Перми, вместе с «Младой» в концерте примет участие органистка Евгения Камянская — солистка Пермской краевой филармонии, лауреат многочисленных международных и российских конкурсов.
Абонемент «Хоровые вечера» стал продолжением сотрудничества Пермской краевой филармонии и муниципального коллектива «Млада».
Хор «Млада» — яркий концертный коллектив, лауреат международных и всероссийских конкурсов и фестивалей, имеющий свой индивидуальный стиль. Он давно пользуется неизменным успехом у пермской публики благодаря высокому исполнительскому мастерству и особому подходу к выбору репертуара. После успешного концертного сезона в прошлом году Пермская филармония предложила академическому хору создать цикл специальных концертов для нового абонемента.