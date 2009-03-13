Сегодня в Органном зале состоится концерт

Хор «Млада» — яркий концертный коллектив, лауреат международных и всероссийских конкурсов и фестивалей, имеющий свой индивидуальный стиль. Он давно пользуется неизменным успехом у пермской публики благодаря высокому исполнительскому мастерству и особому подходу к выбору репертуара. После успешного концертного сезона в прошлом году Пермская филармония предложила академическому хору создать цикл специальных концертов для нового абонемента.