В Перми защитники животных требуют запретить отлов детенышей тюленя

В прошлом году квоты, которые выдавались на добычу зверя, позволяли законно уничтожать весь приплод. Теперь Российско-Норвежская комиссия по рыболовству сократила квоту, однако она все равно дает возможность убить четверть всего будущего приплода. Положение животных усугубляется глобальным изменением климата, а также тем, что через тюленьи залежки проходят нефтенатанкеры ледового класса.