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Posted 13 марта 2009, 10:27

Published 13 марта 2009, 10:27

Modified 2 марта 2023, 17:24

Updated 2 марта 2023, 17:24

В Перми защитники животных требуют запретить отлов детенышей тюленя

13 марта 2009, 10:27
Акцию «Спасибо за жизнь!» в защиту гренландского тюленя проведут в Перми 15 марта.

Акцию «Спасибо за жизнь!» в защиту гренландского тюленя проведут в Перми 15 марта активисты организации «ZZZ». Мероприятие состоится на площади около органного зала пермской краевой филармонии. Здесь выступит детский хор с песнями в защиту животных, а также будут собираться подписи к Президенту с требованием запретить охоту на детенышей тюленя.

Отметим, что через несколько лет гренландский тюлень в Белом море может стать редкостью, с конца 90-х годов прошлого века его популяция сократилась почти в три раза.

В прошлом году квоты, которые выдавались на добычу зверя, позволяли законно уничтожать весь приплод. Теперь Российско-Норвежская комиссия по рыболовству сократила квоту, однако она все равно дает возможность убить четверть всего будущего приплода. Положение животных усугубляется глобальным изменением климата, а также тем, что через тюленьи залежки проходят нефтенатанкеры ледового класса.

Полный запрет на промысел тюленя – на сегодня основное требование защитников животных.

#Общество
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