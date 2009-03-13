В Перми защитники животных требуют запретить отлов детенышей тюленя

Posted 13 марта 2009, 10:27
Published 13 марта 2009, 10:27
Modified 2 марта 2023, 17:24
Updated 2 марта 2023, 17:24
Акцию «Спасибо за жизнь!» в защиту гренландского тюленя проведут в Перми 15 марта активисты организации «ZZZ». Мероприятие состоится на площади около органного зала пермской краевой филармонии. Здесь выступит детский хор с песнями в защиту животных, а также будут собираться подписи к Президенту с требованием запретить охоту на детенышей тюленя.
Отметим, что через несколько лет гренландский тюлень в Белом море может стать редкостью, с конца
В прошлом году квоты, которые выдавались на добычу зверя, позволяли законно уничтожать весь приплод. Теперь
Полный запрет на промысел тюленя – на сегодня основное требование защитников животных.