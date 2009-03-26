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Posted 26 марта 2009, 09:19

Published 26 марта 2009, 09:19

Modified 2 марта 2023, 17:23

Updated 2 марта 2023, 17:23

Вчера у резервистов «Амкара» завершился небольшой отпуск

26 марта 2009, 09:19
По примеру старших коллег, юные красно-черные будут заниматься в режиме одноразовых и двухразовых тренировок.

Вчера у резервистов Клуба завершился небольшой отпуск, и амкаровцы возобновили занятия. По примеру старших коллег, юные красно-черные будут заниматься в режиме одноразовых и двухразовых тренировок. Кроме того, несколько подопечных Рустема Хузина примут участие в двухстороннем матче основного состава, который пройдет в субботу, 28 марта, на главном поле спортивного комплекса «Амкар», и начнется в 11 часов.

#Спорт
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