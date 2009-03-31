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Posted 31 марта 2009, 08:24

Published 31 марта 2009, 08:24

Modified 2 марта 2023, 17:23

Updated 2 марта 2023, 17:23

Хакеры обрушили сайт Года молодежи

31 марта 2009, 08:24
В пресс-службе Федерального агентства по делам молодежи заявили, что хакерам удалось обрушить сайт при помощи DDoS-атак.

Сайт Года молодежи в России утром 30 марта перестал открываться. В пресс-службе Федерального агентства по делам молодежи заявили, что хакерам удалось обрушить сайт при помощи DDoS-атак.

Предполагается, что до конца дня работа сайта будет восстановлена. Впрочем, по словам пресс-секретаря ФАДМ Кристины Потупчик, работу сайта уже несколько раз восстанавливали,

но злоумышленники снова обрушивали ресурс.

В ФАДМ не знают, кто именно вывел сайт в офлайн, но подчеркивают, что DDoS-атаки идут уже две недели. К семи часам вечера по московскому времени при попытке зайти на сайт godmol.ru выводилась надпись о том, что страница временно недоступна. Посетителей просили зайти позже.

Ресурс godmol.ru был создан для освещения молодежных программ в рамках объявленного в России 2009 года Годом молодежи. В 2009 году власти намерены, в частности, финансировать развитие молодежного парламентаризма, заняться патриотическим воспитанием молодежи, а также формированием ее нравственных ценностей.

#Интернет
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