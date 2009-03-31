Хакеры обрушили сайт Года молодежи

В ФАДМ не знают, кто именно вывел сайт в офлайн, но подчеркивают, что DDoS-атаки идут уже две недели. К семи часам вечера по московскому времени при попытке зайти на сайт godmol.ru выводилась надпись о том, что страница временно недоступна. Посетителей просили зайти позже.