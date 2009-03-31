Хакеры обрушили сайт Года молодежи

Posted 31 марта 2009, 08:24
Published 31 марта 2009, 08:24
Modified 2 марта 2023, 17:23
Updated 2 марта 2023, 17:23
Сайт Года молодежи в России утром 30 марта перестал открываться. В пресс-службе Федерального агентства по делам молодежи заявили, что хакерам удалось обрушить сайт при помощи
Предполагается, что до конца дня работа сайта будет восстановлена. Впрочем, по словам
но злоумышленники снова обрушивали ресурс.
В ФАДМ не знают, кто именно вывел сайт в офлайн, но подчеркивают, что
Ресурс godmol.ru был создан для освещения молодежных программ в рамках объявленного в России 2009 года Годом молодежи. В 2009 году власти намерены, в частности, финансировать развитие молодежного парламентаризма, заняться патриотическим воспитанием молодежи, а также формированием ее нравственных ценностей.