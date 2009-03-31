Второй открытый аукцион по приобретению жилья для детей-сирот

В целом планируется, что в течение 2009 года новое жилье получит около 100 человек. В частности, по итогам первого аукциона «Стройпанелькомплект» предоставит комнаты в доме по ул. Делегатская, 41, куда смогут заехать 25 человек, а «ПЗСП» — комнаты в доме по ул. Костычева, 44, где новое жилье получат 20 человек.