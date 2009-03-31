Второй открытый аукцион по приобретению жилья для детей-сирот

Posted 31 марта 2009, 08:53
Published 31 марта 2009, 08:53
Modified 2 марта 2023, 17:23
Updated 2 марта 2023, 17:23
Городское управление жилищных отношений объявило о проведении второго открытого аукциона на право приобретения жилья для
Победители этого аукциона — ОАО «Пермский завод силикатных панелей» и ОАО «Стройпанелькомплект» предложили квартиры на меньшую сумму. Сэкономленные бюджетные средства было решено направить на второй аукцион, чтобы приобрести 233 кв. метра на сумму 7,8 млн. рублей. Результаты торгов станут известны в конце апреля.
Учитывая пожелания выпускников детских домов, муниципалитет приобретет благоустроенные 1— и
В целом планируется, что в течение 2009 года новое жилье получит около 100 человек. В частности, по итогам первого аукциона «Стройпанелькомплект» предоставит комнаты в доме по ул. Делегатская, 41, куда смогут заехать 25 человек, а «ПЗСП» — комнаты в доме по ул. Костычева, 44, где новое жилье получат 20 человек.
Новое жилье предоставляется выпускникам детских домов на условиях социального найма с последующей возможностью приватизации.
«Мы продолжаем последовательно выполнять социальные обязательства перед выпускниками детских домов. Сейчас важно сохранить положительную динамику сокращения очередности среди