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Posted 31 марта 2009, 08:53

Published 31 марта 2009, 08:53

Modified 2 марта 2023, 17:23

Updated 2 марта 2023, 17:23

Второй открытый аукцион по приобретению жилья для детей-сирот

31 марта 2009, 08:53
Результаты торгов станут известны в конце апреля.

Городское управление жилищных отношений объявило о проведении второго открытого аукциона на право приобретения жилья для детей-сирот.

Напомним, в конце 2008 года власти Перми провели аукцион на приобретение 1380 кв. метров жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот на общую сумму 52 млн. рублей. Решение жилищного вопроса выпускников детских домов в городе осуществляется по указанию Главы Перми Игоря Шубина.

Победители этого аукциона — ОАО «Пермский завод силикатных панелей» и ОАО «Стройпанелькомплект» предложили квартиры на меньшую сумму. Сэкономленные бюджетные средства было решено направить на второй аукцион, чтобы приобрести 233 кв. метра на сумму 7,8 млн. рублей. Результаты торгов станут известны в конце апреля.

Учитывая пожелания выпускников детских домов, муниципалитет приобретет благоустроенные 1— и 2-комнатные квартиры с изолированными комнатами в черте города.

В целом планируется, что в течение 2009 года новое жилье получит около 100 человек. В частности, по итогам первого аукциона «Стройпанелькомплект» предоставит комнаты в доме по ул. Делегатская, 41, куда смогут заехать 25 человек, а «ПЗСП» — комнаты в доме по ул. Костычева, 44, где новое жилье получат 20 человек.

Новое жилье предоставляется выпускникам детских домов на условиях социального найма с последующей возможностью приватизации.

«Мы продолжаем последовательно выполнять социальные обязательства перед выпускниками детских домов. Сейчас важно сохранить положительную динамику сокращения очередности среди детей-сирот», — отмечает заместитель главы администрации города Сергей Южаков.

#Недвижимость
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