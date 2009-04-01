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Posted 1 апреля 2009, 05:08

Published 1 апреля 2009, 05:08

Modified 2 марта 2023, 17:23

Updated 2 марта 2023, 17:23

192 ГБ оперативки

1 апреля 2009, 05:08
Компания Dell анонсировала отличный компьютер с приятным ценником.

Американская компания Dell радует новостями: анонсированы три новых десктопа линейки Precision, один лучше другого.

Новый компьютер T7500 — суровый экземпляр: чипсет Intel X5520, процессоры Nehalem, пять слотов PCI Express и поддержка до 192 гигабайт оперативки DDR3. Этот десктоп относится к классу рабочих станции и обойдется не в 377 730 рублей, а всего в $1800.

Также были представлены десктопы T5500 и T3500. Они чуть скромнее, но тоже очень даже ничего: 72 и 24 гигабайта оперативки, 1620 и 999 долларов соответственно.

Все три компьютера поддерживают технологию Nvidia SLI и оснащены полуторатерабайтными жесткими дисками.

Когда новинки приедут в Россию — пока неизвестно.

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