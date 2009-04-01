192 ГБ оперативки

Posted 1 апреля 2009, 05:08
Published 1 апреля 2009, 05:08
Modified 2 марта 2023, 17:23
Updated 2 марта 2023, 17:23
Американская компания Dell радует новостями: анонсированы три новых десктопа линейки Precision, один лучше другого.
Новый компьютер T7500 — суровый экземпляр: чипсет Intel X5520, процессоры Nehalem, пять слотов PCI Express и поддержка до 192 гигабайт оперативки DDR3. Этот десктоп относится к классу рабочих станции и обойдется не в 377 730 рублей, а всего в $1800.
Также были представлены десктопы T5500 и T3500. Они чуть скромнее, но тоже очень даже ничего: 72 и 24 гигабайта оперативки, 1620 и 999 долларов соответственно.
Все три компьютера поддерживают технологию Nvidia SLI и оснащены полуторатерабайтными жесткими дисками.
Когда новинки приедут в Россию — пока неизвестно.