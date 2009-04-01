Открывается фотовыставка «Лица, лица... и другие части тела»

Posted 1 апреля 2009, 12:57
Published 1 апреля 2009, 12:57
Modified 2 марта 2023, 17:23
Updated 2 марта 2023, 17:23
Фотовыставка в бизнес -центре «Парус» (Островского, 59/1) будет проходить со 2 по 22 апреля 2009 года. В выставке участвуют начинающие и опытные фотографы по тематике «Лица, лица... и другие части тела».
Всех посетителей выставки ожидают приятные сюрпризы: живое выступление музыкантов, вечеринки, интерактивные презентации фотографов (проектор,
Удобное время посещения, будни — 12.00–21.00, выходные — 16.00 — 21.00. Вход платный: 50 руб. -обычные дни, концерты — 100 руб.
2 апреля в 19–00 прямая трансляция открытия фотовыставки будет проходить на сайте WWW.ART59.RU.