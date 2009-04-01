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Posted 1 апреля 2009, 12:57

Published 1 апреля 2009, 12:57

Modified 2 марта 2023, 17:23

Updated 2 марта 2023, 17:23

Открывается фотовыставка «Лица, лица... и другие части тела»

1 апреля 2009, 12:57
Открытие выставки пройдет в бизнес -центре «Парус» 2 апреля в 19-00. Прямая трансляция открытия выставки будет показана в сети Интернет.

Фотовыставка в бизнес -центре «Парус» (Островского, 59/1) будет проходить со 2 по 22 апреля 2009 года. В выставке участвуют начинающие и опытные фотографы по тематике «Лица, лица... и другие части тела».

Всех посетителей выставки ожидают приятные сюрпризы: живое выступление музыкантов, вечеринки, интерактивные презентации фотографов (проектор, слайд-шоу), тематические встречи фотографов (обсуждение работ экспертами фотографии и др.).

Удобное время посещения, будни — 12.00–21.00, выходные — 16.00 — 21.00. Вход платный: 50 руб. -обычные дни, концерты — 100 руб.

2 апреля в 19–00 прямая трансляция открытия фотовыставки будет проходить на сайте WWW.ART59.RU.

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