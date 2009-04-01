Пермь получит 3,2 млрд рублей на расселение и ремонт жилья

Как известно, всего за Прикамьем на период существования государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ до 2011 года было зарезервировано 4,6 млрд рублей. Из них в 2008 году регион уже получил 419,8 млн рублей на капитальный ремонт домов (вместе с долевым участием края, муниципалитетов и собственников сумма составила 729,6 млн рублей). В результате было отремонтировано 2 млн кв м жилого фонда.