Пермь получит 3,2 млрд рублей на расселение и ремонт жилья

Posted 1 апреля 2009, 04:57
Published 1 апреля 2009, 04:57
Modified 2 марта 2023, 17:23
Updated 2 марта 2023, 17:23
Как сообщает
Согласно региональной адресной программе по проведению капремонта многоквартирных домов будет отремонтировано 1067 жилых помещений общей площадью 2,8 млн кв. м в 20 городах и поселениях Пермского края. Среди планируемых работ — ремонт крыши, установка приборов учета потребления ресурсов, ремонт внутридомовых инженерных сетей. К примеру, в Перми ремонту подвергнутся 204 дома, Кунгуре — 89 домов, Лысьве — 70 домов.
В программе по переселению жителей из ветхого и аварийного жилья примут участие восемь муниципальных образований региона. Планируется снести 70 ветхих многоквартирных домов и переселить в благоустроенное жилье 1662 человека. Среди участников программы больше всего населения из ветхих домов намереваются переселить: г. Чайковский — 677 человек, г. Пермь — 433 жителя, г. Добрянка — 187.
При реализации обоих региональных адресных программ улучшить свои жилищные условия смогут 130 392 жителя Пермского края.
Как известно, всего за Прикамьем на период существования государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ до 2011 года было зарезервировано 4,6 млрд рублей. Из них в 2008 году регион уже получил 419,8 млн рублей на капитальный ремонт домов (вместе с долевым участием края, муниципалитетов и собственников сумма составила 729,6 млн рублей). В результате было отремонтировано 2 млн кв м жилого фонда.
Также из Фонда ЖКХ Пермскому краю выделено 963 млн рублей на расселение 105 ветхих домов (46 тыс. кв м) в Перми, в которых проживает 3 348 человек (софинансирование региона 626,9 млн рублей). Краевое Агентство по строительству и ЖКХ провело запросы котировок среди застройщиков на покупку 19,59 тыс. кв м жилых площадей на сумму 538,7 млн рублей. Еще планируется докупить 26,4 тыс. кв м нового жилья.