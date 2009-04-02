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Posted 2 апреля 2009, 09:48

Published 2 апреля 2009, 09:48

Modified 2 марта 2023, 17:23

Updated 2 марта 2023, 17:23

МТС приобретает сеть салонов связи «Эльдорадо»

2 апреля 2009, 09:48
Сумма сделки составляет $22,85 миллиона, включая выплату продавцам $5 миллионов по истечении 12 месяцев при условии соответствия показателей деятельности приобретаемых компаний требованиям договора.

Пермь, РФ – ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (NYSE: MBT), крупнейший оператор сотовой связи в России и странах СНГ, сообщает о приобретении 100% долей в уставных капиталах ООО «Эльдорадо-Центр» и ООО «Салон Связи Эльдорадо» у компаний Kilcherex Holdings Limited (Кипр) и Tenteco Limited (Кипр).

ООО «Эльдорадо-Центр» и ООО «Салон Связи Эльдорадо» (Сеть салонов связи «Эльдорадо») осуществляют розничную торговлю мобильными телефонами и другой цифровой техникой, а также продают контракты и услуги операторов связи. Данные компании оперируют независимо от крупнейшей российской сети бытовой техники и электроники «Эльдорадо». На 1 января 2009 г. сеть салонов связи «Эльдорадо» насчитывала 383 салона в 153 городах РФ.

Сумма сделки составляет $22,85 миллиона, включая выплату продавцам $5 миллионов по истечении 12 месяцев при условии соответствия показателей деятельности приобретаемых компаний требованиям договора.

«МТС продолжает реализацию стратегии по оптимизации каналов дистрибуции для сохранения высоких темпов роста бизнеса. Развитие собственной монобрендовой сети является приоритетным направлением этой стратегии. Присоединение салонов связи «Эльдорадо» к уже существующей розничной сети МТС позволит компании повысить эффективность обслуживания клиентов и расширит возможности по созданию уникального пользовательского опыта», – отметил вице-президент по коммерческим вопросам Михаил Герчук.

«В 2009 году мы намерены сконцентрировать наши усилия на основном бизнесе – дистрибуции качественных и доступных товаров бытовой техники и электроники для широкого круга потребителей. Сделка c МТС дает нам возможность консолидировать денежный поток и достичь укрепления наших позиций на российском рынке», — сказал Игорь Яковлев, основатель сети «Эльдорадо» и салонов связи «Эльдорадо».

Сеть салонов связи «Эльдорадо» перейдет под контроль управляющей компании розничного бизнеса МТС – ЗАО «РТК». Финансовые результаты приобретаемых компаний будут включены в консолидированную финансовую отчетность ОАО «МТС» начиная с 31 марта 2009 года.

#Бизнес
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