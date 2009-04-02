МТС приобретает сеть салонов связи «Эльдорадо»

«В 2009 году мы намерены сконцентрировать наши усилия на основном бизнесе – дистрибуции качественных и доступных товаров бытовой техники и электроники для широкого круга потребителей. Сделка c МТС дает нам возможность консолидировать денежный поток и достичь укрепления наших позиций на российском рынке», — сказал Игорь Яковлев, основатель сети «Эльдорадо» и салонов связи «Эльдорадо».