МТС приобретает сеть салонов связи «Эльдорадо»

Posted 2 апреля 2009, 09:48
Published 2 апреля 2009, 09:48
Modified 2 марта 2023, 17:23
Updated 2 марта 2023, 17:23
Пермь, РФ – ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (NYSE: MBT), крупнейший оператор сотовой связи в России и странах СНГ, сообщает о приобретении 100% долей в уставных капиталах ООО
ООО
Сумма сделки составляет $22,85 миллиона, включая выплату продавцам $5 миллионов по истечении 12 месяцев при условии соответствия показателей деятельности приобретаемых компаний требованиям договора.
«МТС продолжает реализацию стратегии по оптимизации каналов дистрибуции для сохранения высоких темпов роста бизнеса. Развитие собственной монобрендовой сети является приоритетным направлением этой стратегии. Присоединение салонов связи «Эльдорадо» к уже существующей розничной сети МТС позволит компании повысить эффективность обслуживания клиентов и расширит возможности по созданию уникального пользовательского опыта», – отметил
«В 2009 году мы намерены сконцентрировать наши усилия на основном бизнесе – дистрибуции качественных и доступных товаров бытовой техники и электроники для широкого круга потребителей. Сделка c МТС дает нам возможность консолидировать денежный поток и достичь укрепления наших позиций на российском рынке», — сказал Игорь Яковлев, основатель сети «Эльдорадо» и салонов связи «Эльдорадо».
Сеть салонов связи «Эльдорадо» перейдет под контроль управляющей компании розничного бизнеса МТС – ЗАО «РТК». Финансовые результаты приобретаемых компаний будут включены в консолидированную финансовую отчетность ОАО «МТС» начиная с 31 марта 2009 года.