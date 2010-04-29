properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 апреля 2010, 10:20

Published 29 апреля 2010, 10:20

Modified 2 марта 2023, 16:38

Updated 2 марта 2023, 16:38

Отношения между Россией и Украиной потеплели

29 апреля 2010, 10:20
Отношения руководителей Украины и России в последние пять лет действительно находились на невысоком уровне.

Президент Украины Виктор Янукович 29 апреля выступил с обращением к согражданам, в котором заявил, что период конфронтации с Россией завершился.

По его словам, после пяти лет напряженности в двусторонних отношениях добиться этого было непросто. «Но мне удалось сделать это, и сегодня я готов доложить своим избирателям: отныне диалог с нашим большим соседом будет строиться на принципах равенства, добрососедства и здорового прагматизма, а не конфронтации и антироссийской риторики», — пообещал глава государства.

Янукович также сказал, что последние соглашения с Россией по газу и Черноморскому флоту приведут к укреплению экономики и энергетической безопасности страны. Президент обратил внимание сограждан на то, что эти договоренности были благожелательно восприняты «всем цивилизованным миром».

Оппозиция, которая осталась недовольна соглашениями, по мнению Януковича сознательно расшатывает ситуацию в стране и «зовет на баррикады», поскольку стабильность, экономический рост и внешнеполитическое спокойствие — «это ее политический конец».

"Им нужна война. Последние события в стенах Верховной Рады показали, что авантюристы от политики готовы закидывать дымовыми шашками не только зал парламента, а всю Украину», — отметил глава государства.

При этом он пообещал, что даст оппозиции отпор, не позволит ей дестабилизировать ситуацию в стране и приведет народ к благополучию и процветанию. «Вскоре вы убедитесь, что мы идем в правильном направлении. Я несу за это личную ответственность», — сказал Янукович.

Отношения руководителей Украины и России в последние пять лет действительно находились на невысоком уровне. Москва даже отказывалась направлять в Киев своего посла до тех пор, пока президентом страны был Виктор Ющенко.

Российские власти ставили ему в вину ущемление прав русскоязычного населения, героизацию нацистских коллаборационистов и поддержку режима Михаила Саакашвили. Ющенко обвинения в свой адрес отвергал, заявляя, что Москва просто недовольна европейским вектором развития Украины.

С приходом к власти Виктора Януковича отношения двух стран заметно потеплели.

#Политика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика