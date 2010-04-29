Отношения между Россией и Украиной потеплели

Posted 29 апреля 2010, 10:20
Published 29 апреля 2010, 10:20
Modified 2 марта 2023, 16:38
Updated 2 марта 2023, 16:38
Президент Украины Виктор Янукович 29 апреля выступил с обращением к согражданам, в котором заявил, что период конфронтации с Россией завершился.
По его словам, после пяти лет напряженности в двусторонних отношениях добиться этого было непросто. «Но мне удалось сделать это, и сегодня я готов доложить своим избирателям: отныне диалог с нашим большим соседом будет строиться на принципах равенства, добрососедства и здорового прагматизма, а не конфронтации и антироссийской риторики», — пообещал глава государства.
Янукович также сказал, что последние соглашения с Россией по газу и Черноморскому флоту приведут к укреплению экономики и энергетической безопасности страны. Президент обратил внимание сограждан на то, что эти договоренности были благожелательно восприняты «всем цивилизованным миром».
Оппозиция, которая осталась недовольна соглашениями, по мнению Януковича сознательно расшатывает ситуацию в стране и «зовет на баррикады», поскольку стабильность, экономический рост и внешнеполитическое спокойствие — «это ее политический конец».
"Им нужна война. Последние события в стенах Верховной Рады показали, что авантюристы от политики готовы закидывать дымовыми шашками не только зал парламента, а всю Украину», — отметил глава государства.
При этом он пообещал, что даст оппозиции отпор, не позволит ей дестабилизировать ситуацию в стране и приведет народ к благополучию и процветанию. «Вскоре вы убедитесь, что мы идем в правильном направлении. Я несу за это личную ответственность», — сказал Янукович.
Отношения руководителей Украины и России в последние пять лет действительно находились на невысоком уровне. Москва даже отказывалась направлять в Киев своего посла до тех пор, пока президентом страны был Виктор Ющенко.
Российские власти ставили ему в вину ущемление прав русскоязычного населения, героизацию нацистских коллаборационистов и поддержку режима Михаила Саакашвили. Ющенко обвинения в свой адрес отвергал, заявляя, что Москва просто недовольна европейским вектором развития Украины.
С приходом к власти Виктора Януковича отношения двух стран заметно потеплели.