Отношения между Россией и Украиной потеплели

По его словам, после пяти лет напряженности в двусторонних отношениях добиться этого было непросто. «Но мне удалось сделать это, и сегодня я готов доложить своим избирателям: отныне диалог с нашим большим соседом будет строиться на принципах равенства, добрососедства и здорового прагматизма, а не конфронтации и антироссийской риторики», — пообещал глава государства.