Пермяки примут участие в контроле за продажей алкоголя

Также в 2009 году среди детей до 14 лет зарегистрировано 111 случаев отравлений алкоголем, что выше на 52,1% чем в 2008 году. Среди подростков 15–17 лет зарегистрирован 41 случай отравлений алкоголем, в 2008 году — 31.