Пермяки примут участие в контроле за продажей алкоголя

Posted 5 мая 2010, 08:54
Published 5 мая 2010, 08:54
Modified 2 марта 2023, 16:38
Updated 2 марта 2023, 16:38
Министерством развития предпринимательства и торговли Пермского края приступило к разработке проекта Административного регламента проведения проверок при осуществлении регионального государственного контроля за соблюдением организациями законодательства, регулирующего производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Кроме этого, документ коснется и проверки соблюдения условий, предусмотренных лицензиями на розничную продажу алкогольной продукции.
По словам представителя Министерства развития предпринимательства и торговли, подобный документ разрабатывается впервые. Он позволит более четко регламентировать порядок осуществления контроля за соблюдением законодательства.
Примечательно, что к участию в разработке регламента приглашаются жители города, представители бизнеса и общественные организации, которые могут отправить свои предложения в Министерство.
«Предложения будут зарегистрированы, рассмотрены и, если их признают обоснованными и рациональными, то они будут учтены при разработке регламента» — рассказали журналистам портала ProPerm.ru.
Напомним, что в Пермском крае проблема алкоголизма стоит достаточно остро. Особенно проблемным является подростковый алкоголизм. По последним данным 54,6% школьников и 72,2% (!) школьниц в Пермском крае употребляют спиртные напитки.
По информации Министерства здравоохранения Пермского края в 2009 году на диспансерный учет впервые в жизни с установленным диагнозом алкоголизма взято 3 ребенка до 14 лет и 15 подростков в возрасте 15–17 лет.
Также в 2009 году среди детей до 14 лет зарегистрировано 111 случаев отравлений алкоголем, что выше на 52,1% чем в 2008 году. Среди подростков 15–17 лет зарегистрирован 41 случай отравлений алкоголем, в 2008 году — 31.
Проведенный Министерством здравоохранения социологический опрос среди подростков выявил, что 54,6% юношей и 72,2% (!) девушек употребляют спиртные напитки, а приобщение к алкоголю начинается, в среднем, в 14 лет.
Разрабатываемый Министерством развития предпринимательства и торговли Пермского края регламент, по словам представителя Министерства, позволит регламентировать контроль и за продажей алкогольной продукции несовершеннолетним. Однако касаться санкций за нарушения закона этот документ не будет.
«Наказания за продажу алкоголя несовершеннолетним предусмотрены другими нормативными актами, регламент же касается исключительно процессуальной стороны вопроса» — отметили в Министерстве.
Предложения по проекту Административного регламента жители Перми смогут прислать до 30 мая 2010 г. по почте: ул. Петропавловская, 56, г. Пермь, 614006 и по электронной почте: mintorg@permregion.ru.