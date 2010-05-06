В Перми начинается ремонт Комсомольского проспекта

На бульваре Комсомольского проспекта на участке от улицы Орджоникидзе до улицы Советской будут проведены работы по замене бортового камня, тротуарной плитки, в недостающих местах высажены кустарники, установлены чугунные ограждения, на входных группах установлены вазоны. После проведения всех строительных работ территория будет благоустроена.