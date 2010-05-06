В Перми начинается ремонт Комсомольского проспекта

Posted 6 мая 2010, 11:51
Published 6 мая 2010, 11:51
Modified 2 марта 2023, 16:37
Updated 2 марта 2023, 16:37
В Перми начались работы по капитальному ремонту и благоустройству Комсомольского проспекта на участке от улицы Ленина до улицы Орджоникидзе.
Как пояснили в городском управлении внешнего благоустройства, в настоящее время устанавливается бортовой камень, отделяющий проезжую часть от бульвара Комсомольского проспекта. Помимо этого, подрядная организация обустраивает основание для чугунного ограждения бульварной части.
Кроме того, проектом предусмотрена замена асфальтобетонного покрытия на проезжей части, а асфальтовое покрытие на тротуарах будет заменено тротуарной плиткой.
На бульваре Комсомольского проспекта на участке от улицы Орджоникидзе до улицы Советской будут проведены работы по замене бортового камня, тротуарной плитки, в недостающих местах высажены кустарники, установлены чугунные ограждения, на входных группах установлены вазоны. После проведения всех строительных работ территория будет благоустроена.
Как отметили в управлении внешнего благоустройства, капитальный ремонт бульварной части Комсомольского проспекта ведется администрацией Перми в рамках системных мероприятий по обустройству популярных мест отдыха горожан. В частности, в прошлом году был отремонтирован участок Комсомольского проспекта от улицы Глеба Успенского до улицы Полины Осипенко.
Все работы на Комсомольском проспекте планируется завершить до Дня города.